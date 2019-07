Lipiec-sierpień 2019, 7-8/2019

Wakacje to czas wypoczynku i wyjazdów. Niejednokrotnie na łamach „T3” pisaliśmy o tym, co można ze sobą zabrać w taką podróż, jednak tym razem skupiamy się na tym, co zostawiamy w naszych domach i jak bardzo jest to bezpieczne. Krótko mówiąc, zapoznajemy naszych czytelników z podstawami inteligentnego domu. Na gorszą pogodę polecam prezentację produktów Razer Broadcaster, dzięki którym wideorelację z naszej gry na komputerze czy konsoli przekażemy na cały świat. A gdy granie nam się znudzi, przyjdzie czas na dobry film dzięki multimedialnemu serwerowi NAS od QNAP. Ostrzegam jednak: tanio nie będzie! Oglądać można np. na nowym telewizorze od LG, czy jednak model C9 wart jest wysokiej kwoty, której żąda producent? Sprawdzamy to w naszym teście! Amatorom bardziej offline’owych rozrywek rekomenduję z kolei wywiad z projektantem LEGO, z którym rozmawialiśmy o licencjonowanych zestawach klocków związanych z Gwiezdnymi Wojnami!

