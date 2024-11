Lustrzanka do 5000 zł

Wybór odpowiedniej lustrzanki w budżecie do 5000 zł może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z fotografią. Lustrzanki oferują doskonałą jakość obrazu, wymienną optykę oraz wiele zaawansowanych funkcji, przez co są popularnym wyborem zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów. Wbrew pozorom, w tym przedziale cenowym możemy znaleźć modele, które łączą solidną jakość zdjęć, funkcje filmowe oraz ergonomię i które mogą zaspokoić potrzeby początkujących fotografów. Trzeba tylko dobrze poszukać, a tak się składa, że my wiemy gdzie! W tym artykule przyjrzymy się trzem interesującym propozycjom: Lustrzanka Nikon D7500 body, Canon EOS 2000D oraz Pentax KF.

Lustrzanka Nikon D7500 body

Lustrzanka Nikon D7500 idealnie nadaje się dla ambitnych amatorów fotografii. Oferuje doskonałą jakość zdjęć i wszechstronność w użytkowaniu. Jej najważniejsze cechy to:

Matryca APS-C 20,9 MP i procesor EXPEED 5, które zapewniają szczegółowe zdjęcia nawet w słabym oświetleniu.

i procesor EXPEED 5, które zapewniają szczegółowe zdjęcia nawet w słabym oświetleniu. Wysoka czułość ISO do 51200 , z możliwością rozszerzenia, pozwala na pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.

, z możliwością rozszerzenia, pozwala na pracę w trudnych warunkach oświetleniowych. Szybkość : Tryb zdjęć seryjnych 8 klatek na sekundę sprawdzi się przy dynamicznych scenach, takich jak sport czy przyroda.

: Tryb zdjęć seryjnych 8 klatek na sekundę sprawdzi się przy dynamicznych scenach, takich jak sport czy przyroda. Nagrywanie w 4K UHD – atrakcyjne także dla osób zajmujących się filmowaniem.

– atrakcyjne także dla osób zajmujących się filmowaniem. Zaawansowany autofokus : 51-punktowy system AF, w tym 15 punktów krzyżowych, gwarantuje precyzyjne ustawienie ostrości.

: 51-punktowy system AF, w tym 15 punktów krzyżowych, gwarantuje precyzyjne ustawienie ostrości. Solidna, uszczelniana konstrukcja, odporna na kurz i wilgoć, idealna do pracy w terenie.

Lustrzanka Nikon D7500 z jednej strony daje fotografowi szerokie pole do popisu, a jednocześnie jest dostępna w bardzo przystępnej cenie. To naprawdę dobry wybór na start.

Lustrzanka Canon EOS 2000D

Canon EOS 2000D to aparat stworzony z myślą o osobach zaczynających swoją przygodę z fotografią. Oferuje wysoką jakość zdjęć oraz całkiem prostą obsługę. Jego najważniejsze cechy to:

Matryca APS-C 24,1 MP – zapewnia szczegółowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

– zapewnia szczegółowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Nagrywanie w Full HD – umożliwia rejestrację filmów o kinematograficznej jakości, idealny do uchwycenia ważnych momentów.

– umożliwia rejestrację filmów o kinematograficznej jakości, idealny do uchwycenia ważnych momentów. Łączność Wi-Fi i NFC – ułatwia natychmiastowe udostępnianie zdjęć oraz zdalne sterowanie aparatem przez aplikację Canon Camera Connect.

– ułatwia natychmiastowe udostępnianie zdjęć oraz zdalne sterowanie aparatem przez aplikację Canon Camera Connect. Prosta automatyka – tryb Inteligentna scena auto i możliwość użycia filtrów kreatywnych ułatwiają uzyskiwanie świetnych efektów bez skomplikowanej obsługi.

– tryb Inteligentna scena auto i możliwość użycia filtrów kreatywnych ułatwiają uzyskiwanie świetnych efektów bez skomplikowanej obsługi. Optymalny wizjer i ekran LCD 7,5 cm – ułatwiają kadrowanie i przeglądanie zdjęć, co zwiększa komfort użytkowania.

Canon EOS 2000D to świetny aparat, który łączy w sobie solidne parametry techniczne z łatwością obsługi.To naprawdę dobry wybór na start dla ambitnych amatorów fotografii. Taki sprzęt pomoże Ci rozwijać umiejętności i uchwycić piękne chwile.

Lustrzanka Pentax KF

Pentax KF to lustrzanka, która łączy zaawansowane funkcje i solidną jakość wykonania, idealna dla fotografów amatorów pragnących odkrywać możliwości fotografii w plenerze. Uszczelniona obudowa zapewnia odporność na wodę, pył oraz niskie temperatury do -10°C, więc świetnie poradzi sobie w trudnych warunkach.

Matryca CMOS o rozdzielczości 24,24 MP oraz procesor PRIME MII gwarantują doskonałą jakość obrazu, minimalizując szumy przy wysokich czułościach ISO, sięgających 102400. Dzięki technologii Pixel Shift Resolution System możliwe jest rejestrowanie wyjątkowo szczegółowych zdjęć, co podnosi jakość finalnych ujęć.

Najważniejsze cechy tego aparatu to:

Uszczelniona obudowa chroni przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Ruchomy ekran LCD umożliwia wygodne kadrowanie pod różnymi kątami.

Zaawansowany wizjer pentapryzmatyczny z 100% pokryciem kadru.

Pentax KF to aparat, który zachęca do eksploracji i twórczości. Ergonomiczny design oraz funkcje ułatwiające obsługę sprawiają, że każdy amator fotografii może czerpać radość z robienia zdjęć w każdych warunkach. To sprzęt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.