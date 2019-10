Listopad w HBO GO – nowe filmy i seriale

Listopad w HBO GO wypełniony będzie bardzo różnorodnymi nowościami zarówno filmowymi, jak i serialowymi. Miesiąc rozpocznie się m.in. od premiery serialu HBO i BBC Mroczne materie z Ruth Wilson, Lin-Manuelem Mirandą i Jamesem McAvoyem. Produkcja jest ekranizacją nagradzanej trylogii Philipa Pullmana. Do serwisu dodany zostanie również cały sezon serialu Potwór z bagien opowiadający o Abby Arcane badającej w małym miasteczku w Luizjanie pojawienie się śmiertelnego wirusa; kobieta musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna.

Z kolejnymi sezonami do HBO GO powrócą takie seriale jak Brytania – w drugim sezonie wracamy do historii dwa lata po rzymskiej inwazji na Brytanię, kiedy romanizacja Celtów trwa w najlepsze. Fani Lieva Schreibera będą mogli śledzić dalsze losy Raya Donovana, czyli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, a miłośnicy historii o żywych trupach dziewiąty sezon serialu The Walking Dead. Nowe sezony będą mieć także seriale nie tylko dla nastoletniej publiczności, jak: Znajdź mnie w Paryżu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki czy Liceum Greenhouse – Orły i Kruki o perypetiach rodzeństwa, które po śmierci matki trafiło do elitarnej szkoły z internatem.

Listopad będzie też miesiącem premier seriali produkcji HBO Europe. W połowie miesiąca zadebiutuje najnowsza czeska produkcja z międzynarodową obsadą – serial Nieświadomi, czyli historia szpiegowska osadzona w Pradze końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w przeddzień aksamitnej rewolucji. Kilka dni później premierę będzie miał natomiast trzeci sezon rumuńskiego W cieniu (Umbre (aka. Shadows) – okraszona czarnym humorem historia na pozór zwyczajnego taksówkarza, który prowadzi podwójne życie.

Na użytkowników serwisu czekają także premiery filmowe, a wśród nich między innymi nagrodzony w tym roku trzema Oscarami Green Book z Viggo Mortensenem oraz Mahershalą Alim. Innym tytułem, który będzie miał w listopadzie swoją premierę w HBO GO będzie Kapitan Marvel z Brie Larson jako kobietą, która za sprawą kontaktu z pochodzącą z kosmosu rasą zostaje obdarzona nadludzkimi mocami. Pojawi się również film Córka trenera, a w nim Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę.

W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także ciekawych, nowych filmów dokumentalnych. Będą wśród nich Teatr Apollo – dokument HBO w reżyserii zdobywcy Oscara i nagrody Emmy Rogera Rossa Williamsa będący zapisem niezwykłej historii i współczesnych dokonań słynnego nowojorskiego teatru Apollo Theater. Pod koniec miesiąca odbędzie się również premiera filmu Cały Ralph, czyli pierwszego biograficznego dokumentu poświęconemu ikonie mody, Ralphowi Laurenowi. Ten pełnometrażowy film HBO w reżyserii nagradzanej Susan Lacy przedstawi sylwetkę legendarnego projektanta, który stworzył jedną z najsłynniejszych marek modowych.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w listopadzie:

Nowe seriale:

Znajdź mnie w Paryżu II (Find Me in Paris II) – drugi sezon serialu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki – premiera: 1 listopada, cały sezon

(Find Me in Paris II) – drugi sezon serialu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki – premiera: 1 listopada, cały sezon Liceum Greenhouse – Orły i Kruki II oraz III (The Greenhouse II -III) – kolejne sezonu serialu przedstawiającego perypetie rodzeństwa, które po śmierci matki trafia do elitarnej szkoły z internatem – premiera: 1 listopada, cały II sezon, 4 listopada: cały III sezon

(The Greenhouse II -III) – kolejne sezonu serialu przedstawiającego perypetie rodzeństwa, które po śmierci matki trafia do elitarnej szkoły z internatem – premiera: 1 listopada, cały II sezon, 4 listopada: cały III sezon Mroczne materie (His Dark Materials) – nowy serial HBO i BBC będący ekranizacją nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule. W rolach głównych występują m.in. Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda i James McAvoy – premiera: 4 listopad

Brytania II (Britannia II) – drugi sezon widowiskowego serialu historycznego, opowiadającego o zdobywaniu przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii. W nowym sezonie wracamy dwa lata po inwazji na Brytanię, kiedy romanizacja Celtów trwa w najlepsze – premiera: 7 listopada, cały sezon

(Britannia II) – drugi sezon widowiskowego serialu historycznego, opowiadającego o zdobywaniu przez Rzymian terenów należących do dzisiejszej Wielkiej Brytanii. W nowym sezonie wracamy dwa lata po inwazji na Brytanię, kiedy romanizacja Celtów trwa w najlepsze – premiera: 7 listopada, cały sezon Potwór z bagien (Swamp Thing) – Abby Arcane, badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie, musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna – premiera: 8 listopada, cały sezon

(Swamp Thing) – Abby Arcane, badająca pojawienie się śmiertelnego wirusa w małym miasteczku w Luizjanie, musi skonfrontować się z tajemniczym stworzeniem, które wyłania się z mrocznego bagna – premiera: 8 listopada, cały sezon Santos Dumont – miniserial opowiadający historię człowieka, który był ucieleśnieniem wielkich przemian przełomu XIX i XX wieku. Niemal na cały świecie uznany został za pierwszego człowieka, który latał samolotem – premiera: 11 listopada

– miniserial opowiadający historię człowieka, który był ucieleśnieniem wielkich przemian przełomu XIX i XX wieku. Niemal na cały świecie uznany został za pierwszego człowieka, który latał samolotem – premiera: 11 listopada Nieświadomi (Bez Vedomi (aka. The sleepers)) – nowy czeski serial produkcji HBO Europe, historia szpiegowska osadzona w Pradze końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku – premiera: 17 listopada, cały sezon

The Walking Dead IX – dziewiąty sezon serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie – premiera: 18 listopada, cały sezon

– dziewiąty sezon serialu o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie – premiera: 18 listopada, cały sezon Ray Donovan VII – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles – premiera: 18 listopada

W cieniu III (Umbre (aka. Shadows) III) – trzeci sezon rumuńskiego serialu produkcji HBO Europe – okraszona czarnym humorem historia na pozór zwyczajnego taksówkarza, który prowadzi podwójne życie – premiera: 20 listopada, cały sezon

Nowe odcinki seriali:

The Affair V – piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką – odcinek finałowy: 4 listopada

– piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką – odcinek finałowy: 4 listopada Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI (Last Week Tonight with John Oliver VI) –szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – odcinek finałowy: 18 listopada

(Last Week Tonight with John Oliver VI) –szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – odcinek finałowy: 18 listopada Pokój 104 III (Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach – odcinek finałowy: 30 listopada

(Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach – odcinek finałowy: 30 listopada Watchmen – nowy serial HBO opowiadający o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. Inspirowany kultową powieścią graficzną serial Damona Lindelofa. Występują m.in.: Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson.

Pani Fletcher (Mrs. Fletcher) – serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Kathryn Hahn w roli głównej.

(Mrs. Fletcher) – serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Kathryn Hahn w roli głównej. Castle Rock II – drugi sezon antologii będącej epicką sagą mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga.

– drugi sezon antologii będącej epicką sagą mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga. Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

(Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals. Dolina Krzemowa VI (Silicon Valley VI) – szósty sezon serialu komediowego HBO, opowiadającego o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii.

Sekretne życie par II (The Secret Life of Couples II) – drugi sezon serialu, w którym Bruna Lombardi występuje w roli seksuolożki prowadzącej terapię par.

(The Secret Life of Couples II) – drugi sezon serialu, w którym Bruna Lombardi występuje w roli seksuolożki prowadzącej terapię par. Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu.

(Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu. All American II – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem.

– drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem. Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowości filmowe:

Zakonnica (The Nun) – ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy – premiera: 1 listopada

(The Nun) ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy – premiera: 1 listopada Kapitan Marvel (Captain Marvel) – Brie Larson jako kobieta, która za sprawą kontaktu z pochodzącą z kosmosu rasą zostaje obdarzona nadludzkimi mocami – premiera: 3 listopada

Ruben Brandt, kolekcjoner (Ruben Brandt, collector) – uznany psychoterapeuta, aby pozbyć się nocnych koszmarów, postanawia ukraść kilkanaście dzieł sztuki z najsłynniejszych muzeów na świecie – premiera: 3 listopada

(Ruben Brandt, collector) uznany psychoterapeuta, aby pozbyć się nocnych koszmarów, postanawia ukraść kilkanaście dzieł sztuki z najsłynniejszych muzeów na świecie – premiera: 3 listopada O psie, który wrócił do domu (A dog’s way home) – zrozpaczony pies zrobi wszystko, aby znaleźć drogę powrotną do domu i wrócić do swojego ukochanego właściciela – premiera: 7 listopada

Rodzina od zaraz (Instant family) – Mark Wahlberg oraz Rose Byrne jako małżeństwo, które decyduje się adoptować trójkę dzieci – premiera: 10 listopada

(Instant family) Mark Wahlberg oraz Rose Byrne jako małżeństwo, które decyduje się adoptować trójkę dzieci – premiera: 10 listopada Córka trenera – Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę – premiera: 17 listopada

Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę – premiera: 17 listopada Green Book – Viggo Mortensen jako drobny cwaniaczek, który zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka i rusza z nim na długie tournée. Mahershala Ali w nagrodzonej Oscarem drugoplanowej roli. Oscar także w kategorii najlepszy film – premiera: 24 listopada

Viggo Mortensen jako drobny cwaniaczek, który zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka i rusza z nim na długie tournée. Mahershala Ali w nagrodzonej Oscarem drugoplanowej roli. Oscar także w kategorii najlepszy film – premiera: 24 listopada Odcięci (Cut off (aka. Abgeschnitten)) – zdesperowany koroner musi zrobić wszystko, aby uratować córkę z rąk psychopatycznego zabójcy – premiera: 24 listopada

Klasyka kina:

Serial filmów z Tomem Cruisem w roli agenta Ethana Hunta – Mission: Impossible, Mission: Impossible 2, Mission: Impossible 3, Mission: Impossible – Ghost Protocol – premiera: 4 listopada

– premiera: 4 listopada Moulin Rouge! – Ewan McGregor i Nicole Kidman w widowiskowym musicalu opowiadającym o Paryżu i jego bohemie końca XIX wieku – premiera: 23 listopada

Dla dzieci:

Piękna i Bestia – ponadczasowe dzieło studia Walta Disneya; piękna i błyskotliwa Bella wyrusza na pomoc zaginionemu ojcu. W trakcie podróży trafia do tajemniczego zamku, zamieszkałego przez przerażającą bestię. Przerażona na początku dziewczyna odkrywa, że stwór wcale nie jest taki straszny – premiera: 3 listopada

– ponadczasowe dzieło studia Walta Disneya; piękna i błyskotliwa Bella wyrusza na pomoc zaginionemu ojcu. W trakcie podróży trafia do tajemniczego zamku, zamieszkałego przez przerażającą bestię. Przerażona na początku dziewczyna odkrywa, że stwór wcale nie jest taki straszny – premiera: 3 listopada Gwiezdne wojny: Wojny klonów I oraz II (Star Wars: The Clone Wars I-II) – premiera: 29 listopada, całe sezony

(Star Wars: The Clone Wars I-II) – premiera: 29 listopada, całe sezony Jej Wysokość Zosia I oraz II (Sofia The First I-II) – premiera: 29 listopada, całe sezony

Filmy dokumentalne:

Filmy (The Movies) – dwunastoodcinkowy serial dokumentalny pokazujący jak zmiany społeczno-kulturowe kształtowały amerykańskie kino. Jednym z producentów wykonawczych serialu jest Tom Hanks – premiera: 1 listopada, cały sezon

(The Movies) – dwunastoodcinkowy serial dokumentalny pokazujący jak zmiany społeczno-kulturowe kształtowały amerykańskie kino. Jednym z producentów wykonawczych serialu jest Tom Hanks – premiera: 1 listopada, cały sezon Teatr Apollo (The Apollo) – dokument HBO w reżyserii zdobywcy Oscara i nagrody Emmy Rogera Rossa Williamsa będący zapisem niezwykłej historii i współczesnych dokonań słynnego nowojorskiego teatru Apollo Theater – premiera: 7 listopada

(The Apollo) – dokument HBO w reżyserii zdobywcy Oscara i nagrody Emmy Rogera Rossa Williamsa będący zapisem niezwykłej historii i współczesnych dokonań słynnego nowojorskiego teatru Apollo Theater – premiera: 7 listopada Cały Ralph (Very Ralph) – pierwszy biograficzny dokument poświęcony ikonie mody, Ralphowi Laurenowi. Pełnometrażowy film HBO w reżyserii nagradzanej Susan Lacy przedstawia sylwetkę legendarnego projektanta, który stworzył jedną z najsłynniejszych marek modowych – premiera: 28 listopada

(Very Ralph) – pierwszy biograficzny dokument poświęcony ikonie mody, Ralphowi Laurenowi. Pełnometrażowy film HBO w reżyserii nagradzanej Susan Lacy przedstawia sylwetkę legendarnego projektanta, który stworzył jedną z najsłynniejszych marek modowych – premiera: 28 listopada Axios II, odc. 5-8 – kolejne odcinki drugiego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat – odcinek finałowy: 28 listopada

Listopadowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 listopada

Znajdź mnie w Paryżu II, odc. 1-26 (cały sezon)

Liceum Greenhouse – Orły i Kruki II, odc. 1-50 (cały sezon)

Ray Donovan VI, odc. 1-12 (cały sezon)

Zakonnica

Totem

Na wolności

Filmy, odc. 1-12

Filmy i gwiazdy XI, odc. 44

2 listopada

Pokój 104 III, odc. 8

Dziewczyna

Piękna i Bestia

3 listopada

Kapitan Marvel

Parking

Ruben Brandt, kolekcjoner

4 listopada

Liceum Greenhouse – Orły i Kruki III, odc. 1-75 (cały sezon)

Mroczne materie, odc. 1

Pani Fletcher, odc. 2

Dolina Krzemowa VI, odc. 2

Watchmen, odc. 3

Sekretne życie par II, odc. 4

The Affair V, odc. 11

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 28

Mission: Impossible

Mission: Impossible 2

Mission: Impossible 3

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Romeo i Julia

Na planie

5 listopada

Batwoman, odc. 5

6 listopada

Gliny

7 listopada

Brytania II, odc. 1-10 (cały sezon)

Castle Rock II, odc. 5

O psie, który wrócił do domu

Teatr Apollo

Axios II, odc. 5

8 listopada

Potwór z bagien, odc. 1-10 (cały sezon)

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 4

Młody Sheldon III, odc. 6

San Andreas

Filmy i gwiazdy XI, odc. 45

9 listopada

Pokój 104 III, odc. 9

Powrót do Christmas Creek

Ostatni dzwonek

10 listopada

Rodzina od zaraz

Wystrzałowa miss

Pod oliwkami

11 listopada

Santos Dumont, odc. 1

Mroczne materie, odc. 2

Pani Fletcher, odc. 3

Dolina Krzemowa VI, odc. 3

Watchmen, odc. 4

Sekretne życie par II, odc. 5

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 29

Lady Jane

Na planie

12 listopada

All American II, odc. 5

Batwoman, odc. 6

13 listopada

Uczeń szatana

14 listopada

Castle Rock II, odc. 6

Axios II, odc. 6

Cud w Lake Placid

15 listopada

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 5

Młody Sheldon III, odc. 7

To już jest koniec

Filmy i gwiazdy XI, odc. 46

16 listopada

Pokój 104 III, odc. 10

Randka w ciemno

Gwiazdka w domu

Wieża

17 listopada

Nieświadomi, odc. 1-6 (cały sezon)

Córka trenera

Smak wiśni

To właśnie życie

18 listopada

The Walking Dead IX, odc. 1-16 (cały sezon)

Ray Donovan VII, odc. 1

Santos Dumont, odc. 2

Mroczne materie, odc. 3

Pani Fletcher, odc. 4

Dolina Krzemowa VI, odc. 4

Watchmen, odc. 5

Sekretne życie par II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 30

Na planie

19 listopada

All American II, odc. 6

Batwoman, odc. 7

20 listopada

W cieniu III, odc. 1-7 (cały sezon)

Boska miłość

21 listopada

Castle Rock II, odc. 7

Axios II, odc. 7

22 listopada

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 6

Młody Sheldon III, odc. 8

Gran Torino

Filmy i gwiazdy XI, odc. 47

23 listopada

Pokój 104 III, odc. 11

Moulin Rouge!

Na zakładkę

24 listopada

Green Book

Odcięci

Dobro własne

25 listopada

Ray Donovan VII, odc. 2

Santos Dumont, odc. 3

Mroczne materie, odc. 4

Pani Fletcher, odc. 5

Dolina Krzemowa VI, odc. 5

Watchmen, odc. 6

Sekretne życie par II, odc. 7

Oko w oko z życiem

Na planie

26 listopada

All American II, odc. 7

28 listopada

Castle Rock II, odc. 8

Axios II, odc. 8

Cały Ralph

Kobieta na skraju dojrzałości

29 listopada

Gwiezdne wojny: Wojny klonów, odc. 1-22 (cały sezon)

Gwiezdne wojny: Wojny klonów II, odc. 1-22 (cały sezon)

Jej Wysokość Zosia, odc. 1-25 (cały sezon)

Jej Wysokość Zosia II, odc. 1-31 (cały sezon)

Filmy i gwiazdy XI, odc. 48

30 listopada

Pokój 104 III, odc. 12

Dzwoneczek i bestia z Nibylandii

Podrzutki