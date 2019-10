Światowa premiera „Wiedźmina” już 20 grudnia na Netflix!

Październik w HBO GO to gorąca porcja nowych seriali oraz filmów. Wśród nowości serialowych miesiąca znajduje się między innymi miniserial HBO i SKY Katarzyna Wielka z Helen Mirren w tytułowej roli. To historia osadzona w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad imperium sprawowała caryca Katarzyna. Kolejną wyczekiwaną premierą jest serial HBO Watchmen, czyli opowieść o świecie, w którym superbohaterowie zostają wyjęci spod prawa z powodu swoich brutalnych metod działania. Jest to inspirowany kultową powieścią graficzną serial Damona Lindelofa, w którym występują Regina King, Jeremy Irons czy Don Johnson. Pod koniec miesiąca HBO pokaże kolejny własny serial – Pani Fletcher, produkcję na podstawie powieści Toma Perrotty z Kathryn Hahn w roli samotnej kobiety w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Nowością nadchodzącego miesiąca będzie również Szukając Alaski – serial oparty na powieści Johna Greena o tym samym tytule, czyli historia nastoletniego Milesa i grupy jego przyjaciół, którzy po niespodziewanej tragedii próbują zrozumieć, dlaczego sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób.

