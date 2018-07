Light – smartfon z… dziewięcioma aparatami

Im więcej, tym lepiej – z tego założenia wyszli projektanci smartfona Light. Zamiast pospolitej podwójnej czy potrójnej kamery będzie on bowiem wyposażony w aż dziewięć różnych obiektywów.

Telefon z dziewięcioma obiektywami ma umożliwiać robienie zdjęć nawet w najgorszych warunkach atmosferycznych. Każdy aparat został wyposażony w obiektyw o różnej ogniskowej i jasności. Fotki wykonane przez każdy z nich zostaną połączone w jedno zdjęcie o rozdzielczości 64 Mpix za pomocą specjalnego oprogramowania. Dodatkowo aparatom będą towarzyszyć czujniki odpowiadające za lepsze oddanie głębi oraz flesz LED. Pomimo dużej ilości elektroniki umieszczonej z tyłu urządzenia, smartfon jest tylko nieznacznie grubszy niż konkurencja. Co ciekawe, technologia opracowana przez Light na potrzeby prototypu może zostać wykorzystana także w smartfonach innych firm. Pierwszy telefon z multiaparatem zostanie pokazany jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo, czy będzie to efekt współpracy z innym producentem czy też samodzielny projekt.

Firma Light znana jest ze swojego zamiłowania do nietypowej elektroniki – jej pierwszym produktem był kompaktowy aparat L16, w którym znalazło się miejsce na aż szesnaście obiektywów. Pozwalał on na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 52 Mpix. Technologia ta idealnie sprawdzi się w kieszonkowych smartfonach. Nie wiadomo jeszcze, który producent skusi się na zamontowanie dziewięciu obiektywów w swoim smartfonie, ale na pewno zapewni mu to przewagę nad konkurencją – do tej pory w telefonach znalazło się miejsce na maksymalnie potrójne aparaty.