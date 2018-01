LG prezentuje telewizor 8K

Targi CES 2018 zaczynają się za kilka dni, ale producenci prześcigają się w prezentowaniu coraz to nowych projektów, które mają przyciągnąć uwagę prasy i konsumentów. LG najwyraźniej uznało, że zaprezentowanie telewizora 5K to zbyt mało i postanowiło zabrać do Las Vegas ekran o przekątnej 88 cali i rozdzielczości 8K.

Telewizor posiada rozdzielczość 7680 × 4320, czyli 8K. Jest to pierwszy ekran tej wielkości wykonany w technologii OLED: na rynku dostępne są telewizory 8K z wyświetlaczem plazmowym. Zastosowanie ekranu OLED pozwala na, hmm, zminimalizowanie rozmiarów sprzętu – nowa propozycja LG, chociaż słusznych rozmiarów, jest kilkukrotnie mniejsza niż wspomniane już telewizory. Reszta specyfikacji jest taka sama, jak w modelu OLED77G6P, na podstawie którego opracowano projekt.

Raczej nie należy spodziewać się rychłego pojawienia się 8K TV na rynku komercyjnym: głównym problemem jest tutaj brak zawartości, którą można by na tym ekranie oglądać. Zaprojektowanie pierwszego na świecie telewizora OLED w tej rozdzielczości daje jednak LG szansę na umocnieniu się w pozycji lidera rynku telewizorów o tym typie wyświetlacza. Ponadto otwarcie pierwszej poza Koreą fabryki paneli OLED w chińskim Guangzhou pozwoli firmie na zwiększenie produkcji, co sami być może odczujemy poprzez spadek cen produktów LG.