Lenovo V55t: rozważny i rozrywkowy

Mimo niesłabnącej popularności laptopów, komputer stacjonarny to podstawowe narzędzie pracy wielu z nas. Jeśli nie zależy nam na mobilności, przenośny sprzęt wcale nie musi być optymalnym wyborem: stosunkowo mały wyświetlacz, ograniczona liczba złączy i niezbyt ergonomiczny ekran mogą ograniczać naszą produktywność.

W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na klasyczne „wieże”, które kuszą obudową z mnogością portów, dedykowanym systemem chłodzenia i możliwością właściwie dowolnej rozbudowy systemu. Potrzebujemy dodatkowej pamięci RAM lub nośnika SSD? Żaden problem; sprzęt stacjonarny da się dostosować do własnych potrzeb. Chcemy podłączyć doń kilka monitorów? Spokojnie, znajdzie się wystarczająco dużo złącz. Nawet, jeśli dysponujemy niezłym laptopem, urządzenie stacjonarne może pomóc nam w oddzieleniu przestrzeni służbowej od osobistej, co bywa trudne, gdy pracujemy z domu.

Postawmy jednak sprawę jasno: nie każdy z nas potrafi zbudować komputer od podstaw. Wybór, montaż i konfiguracja poszczególnych podzespołów to trudna sztuka, wymagająca specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego warto zastanowić się nad zakupem gotowego urządzenia stacjonarnego, na przykład Lenovo V55t. Ten funkcjonalny komputer zawiera wszystko, czego potrzebujemy do zastosowań służbowych, a po zakończeniu pracy pozwoli nam zrelaksować się przy ulubionej grze.

Komfort pracy

Lenovo V55t to niewielka konstrukcja, mierząca zaledwie 36 cm wysokości i ważąca niecałe 6 kg. Kompaktowe wymiary umożliwiają ustawienie komputera na biurku, tuż obok monitora; dzięki temu osoby, które nie posiadają dedykowanego stolika komputerowego, nie muszą obawiać się o to, że zabraknie im miejsca.

Chociaż małe, urządzenie otrzymało bogaty wybór portów. Złącza zlokalizowane są przede wszystkim z przodu, co ułatwia podłączanie i wymianę akcesoriów. Do dyspozycji otrzymujemy osobne porty 3,5 mm dla mikrofonu i słuchawek, dwa USB 3.1 Gen 1, dwa USB 2.0 oraz napęd optyczny, wciąż bardzo popularny w zastosowaniach biurowych. Jeśli często pracujemy z fotografią, możemy także wybrać opcjonalny czytnik kart pamięci, który współpracuje z większością standardów.

Z tyłu obudowy znajdują się natomiast dwa złącza USB 2.0, port Ethernet, wyjście i wejście audio, wejście mikrofonowe, HDMI oraz opcjonalny port równoległy – ten ostatni przyda się, jeśli dysponujemy starszym monitorem, który chcemy podłączyć do komputera jako dodatkowy ekran. Moduł Wi-fi i Bluetooth pozwolą nam natomiast skorzystać z akcesoriów bezprzewodowych.

Specyfikacja Lenovo V55t została stworzona z myślą o wydajnej pracy. Sercem najwyższej konfiguracji jest procesor AMD Ryzen 5 3400G, któremu może towarzyszyć nawet 32 GB pamięci RAM DDR4 2 666 MHz. Pliki zapiszemy na dysku HDD SATA o pojemności do 2 TB lub SSD PCIe do 512 GB. Komputer kupimy także w wersji z dwoma nośnikami, która odda nam do dyspozycji potężną przestrzeń do zapisywania plików oraz szybki dysk do uruchamiania systemu i programów. Jeśli chcemy, możemy zamontować w nim także posiadane, kompatybilne nośniki.

Wyświetlanie grafiki w Lenovo V55t obsługuje zintegrowany układ Radeon Vega. Jeśli wolimy odrobinę więcej mocy, do dyspozycji otrzymujemy dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GT 730, w zupełności wystarczającą do obsługi podstawowych programów graficznych. Urządzenie działa na Windowsie 10 Pro, więc nie trzeba obawiać się o brak kompatybilności z programami, które na co dzień wykorzystujemy w pracy. Pracownicy biurowi ucieszą się z faktu, że do komputera dołączona jest próbna wersja oprogramowania Microsoft Office 2016.

Tajemnica zawodowa

W komputerach służbowych bardzo ważne jest także bezpieczeństwo. Wykradanie haseł do logowania, nieautoryzowany dostęp do wewnętrznych plików czy oprogramowanie szpiegowskie – wszystkie te niebezpieczeństwa czyhają nawet na małe i średnie firmy, a do tego mogą mieć poważne konsekwencje finansowe.

Lenovo V55t został dlatego wyposażony w szereg zabezpieczeń, chroniących przed utratą ważnych danych. Wraz z komputerem otrzymamy dostęp do oprogramowania antywirusowego McAfee LiveSafe i narzędzi diagnostycznych Lenovo Vantage – te ostatnie opisujemy szerzej na następnej stronie. Opcja inteligentnej ochrony gniazd USB pozwala natomiast ograniczyć możliwość podłączania nieznanych nośników do komputera. Konfiguracja tej funkcji odbywa się w BIOS-ie. Jeśli po jej włączeniu, do jednego z gniazd włożony zostanie nieautoryzowany pendrive, sprzęt nie rozpozna go jako nośnika, uniemożliwiając tym samym przeniesienie nań danych.

Komputer otrzymał także mikroukład Trusted Platform Module 2.0, który zabezpiecza go przed atakami omijającymi system operacyjny i skierowanymi prosto w dane zlokalizowane na dysku twardym. Urządzenia zlokalizowane w miejscach szczególnie narażonych na kradzież, na przykład w recepcjach, mogą zostać dodatkowo zabezpieczone za pomocą opcjonalnej linki Kensington.

A po pracy…

Komputer stacjonarny nie musi służyć nam jedynie do pracy. Chociaż Lenovo V55t nie jest w pełni gamingowym sprzętem, w wyższych wersjach konfiguracyjnych może służyć nam także jako centrum rozrywki. Szczególnie godne uwagi są tu wersje z kartą graficzną NVIDIA GeForce GT 730. Wyposażeni w taki podzespół, możemy także oddać się wirtualnej rozgrywce – spokojnie wystarczy on do gry w niejeden klasyczny tytuł czy perełkę indie, a nawet odpalenie nowszych gier w niższych ustawieniach graficznych.

Lenovo V55t jest przy tym przyjazny dla portfela. W najniższej konfiguracji kosztuje on zaledwie 1 700 PLN, a za najdroższy wariant zapłacimy 3 500 PLN, co pozostaje w zasięgu większości małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników indywidualnych. Stacjonarny komputer od Lenovo ma jeszcze jedną zaletę, którą docenią nie tylko firmy – jest energooszczędny. V55t otrzymał szereg certyfikatów potwierdzających jego energetyczne walory: Energy Star 7.0, EPEAT Silver, RoHS, REACH i WEEE. Z takim sprzętem nie musimy obawiać się, że praca w domu drastycznie podwyższy nasze rachunki za prąd.

Czy da się stworzyć wygodne, praktyczne i bezpieczne miejsce pracy bez wydawania tysięcy złotych? Z Lenovo V55t to żaden problem!