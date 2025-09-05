Lenovo na IFA 2025: nowe Legiony z AMD, tryb 3D w Legion Glasses Gen 2 oraz tablety Yoga i Idea Tab z funkcjami AI

Na Lenovo Innovation World 2025 firma pokazała szeroką gamę premier dla graczy i twórców: przenośny Lenovo Legion Go 2, laptopy Legion Pro 7 z procesorami AMD Ryzen serii 9000 HX, trzy monitory Legion Pro OLED, bezpłatną aktualizację z Trybem 3D dla Legion Glasses Gen 2, a także konsumenckie tablety Yoga Tab i Idea Tab Plus z rozwiązaniami AI. Nowości uzupełnia aplikacja Lenovo FlickLift do błyskawicznej edycji obrazów w Windows 11.

– Dodanie najnowszych i najmocniejszych układów AMD w Legion Go 2 i Legion Pro 7 daje klientom możliwość wyboru idealnego dla nich urządzenia – powiedział Jun Ouyang, SVP i GM Consumer Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. – Najświeższe monitory Legion oraz kolejne generacje tabletów Yoga i Idea Tab pokazują, że stawiamy na praktyczne rozwiązania AI, które przenoszą immersję, wydajność i kreatywność na wyższy poziom – dodał Johnson Jia, SVP, Global Innovation Center, Lenovo.

Legion Go 2: handheld z OLED-em 8,8” i większą baterią

Druga generacja przenośnego PC do gier na Windows 11 rozwija pomysły pierwowzoru: ma natywny, poziomy ekran 8,8” OLED WUXGA 144 Hz (VRR 30–144 Hz), opcjonalny AMD Ryzen Z2 Extreme, do 32 GB LPDDR5X 8000 MHz i do 2 TB SSD (z microSD do kolejnych 2 TB). Pojemność baterii wzrosła do 74 Wh (ok. +50% vs. poprzednik).

Odłączane kontrolery Legion TrueStrike są bardziej ergonomiczne, z trzema programowalnymi przyciskami i drążkami z efektem Halla; zachowano tryb FPS z prawym kontrolerem działającym jak pionowa mysz. Nowe kontrolery są wstecznie kompatybilne z Legion Go 1. Na obudowie – podstawka, USB4 u góry i na dole oraz czytnik linii papilarnych.

Monitory Legion Pro OLED: szybkość + precyzja kolorów

Legion Pro 32UD-10 (31,5”) i 27UD-10 (26,5”): panele OLED PureSight UHD 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms, gęstość odpowiednio 140 i 166 ppi.

Legion Pro 27Q-10 (26,5”): QHD 280 Hz, 0,03 ms.

Wspólne cechy: pokrycie 99% sRGB i DCI-P3, Delta E<2, Dolby Vision, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync, bogata łączność (HDMI 2.1, DP 1.4, hub USB, USB-C w wybranych modelach) i ergonomiczne podstawy.

Legion Glasses Gen 2: darmowy Tryb 3D dla gier 2D

Aktualizacja oprogramowania doda Tryb 3D dla ponad 20 gier AAA (lista będzie rosła). Funkcja trafi do aplikacji Legion Space na laptopach Legion 10. generacji z Windows 11 oraz na Legion Go 2.

Legion Pro 7 (16”, 10): topowy Ryzen + RTX 50

Nowy Legion Pro 7 może być wyposażony w AMD Ryzen 9 9955HX3D i grafikę do NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Układ chłodzenia Legion Coldfront: Vapor z komorą hipertermiczną umożliwia TDP do 275 W. Do tego OLED WQXGA 240 Hz (16”), do 32 GB DDR5 5600 i SSD Gen 5 do 2 TB.

Lenovo LOQ Tower 26ADR10: pierwszy desktop LOQ z AMD 8000

Obudowa 26 L z oknem i ARGB, procesory AMD Ryzen serii 8000, grafiki NVIDIA serii 50, do 64 GB DDR5 5200, do 4 TB PCIe Gen 4 SSD oraz dwa gniazda HDD – z myślą o rozbudowie i możliwościach AI.

Tablety z AI: Yoga Tab i Idea Tab Plus

Yoga Tab (11,1”) stawia na kreatywność i mobilność: 3.2K PureSight Pro 144 Hz, 800 nitów, cztery głośniki Dolby Atmos, Snapdragon 8 Gen 3 z NPU 20 TOPS, funkcje Lenovo Smart AI Input, AI Live Transcript, wsparcie Google Gemini i Circle to Search. Współpracuje z Lenovo Tab Pen Pro (8192 poziomy nacisku, haptyka), ma metalową obudowę i nową baterię krzemowo-węglową (do ok. 12 h wideo).

Idea Tab Plus (12,1”) to smukły tablet do nauki i rozrywki: ekran 2.5K 800 nitów, cztery głośniki Dolby Atmos, MediaTek Dimensity 6400, bateria 10 200 mAh (do ok. 13 h wideo) i funkcje AI (Lenovo AI Notes, Gemini). Waga ok. 0,53 kg, grubość ok. 6,29 mm, trzy wersje kolorystyczne.

FlickLift: edycja obrazów „w locie” na Windows 11

Nowa aplikacja Lenovo FlickLift działa w tle – gdy najedziesz kursorem na obraz w wielu aplikacjach, pozwoli m.in. szybko wyostrzyć kadr lub twarz, powiększyć, zaznaczyć obiekt i automatycznie usunąć tło, zapisując wynik do schowka. Preinstalowana będzie na urządzeniach Yoga 10. generacji oraz wybranych Legion i IdeaPad.

Ceny i dostępność (Europa)

Legion Go 2 – od 999 EUR, wrzesień 2025

Legion Pro 7 (16”, 10) z AMD Ryzen 9000 HX – od 2899 EUR, październik 2025

Legion Pro 32UD-10 – od 899 EUR, listopad 2025

Legion Pro 27UD-10 – od 859 EUR, październik 2025

Legion Pro 27Q-10 – od 599 EUR, listopad 2025

LOQ Tower 26ADR10 – od 999 EUR, październik 2025

Aktualizacja 3D dla Legion Glasses Gen 2 – listopad 2025 (wsparcie dla Legion Go 2 do końca roku)

Yoga Tab – od 499 EUR, wrzesień 2025

Idea Tab Plus – od 299 EUR, wrzesień 2025

FlickLift – listopad 2025 (preinstalowana na Yoga Gen 10 i wybranych Legion/IdeaPad)

Ceny i dostępność w Polsce – wkrótce. Wybrane urządzenia Legion tradycyjnie obejmuje 3-miesięczny Xbox Game Pass oraz opcjonalny Legion Ultimate Support (dostępność zależna od regionu).

Uwaga: parametry mogą się różnić w zależności od konfiguracji i rynku.