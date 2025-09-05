Ad image
Newsy

Relacja z premiery Baseus Inspire w Berlinie

Baseus prezentuje nowe słuchawki i akcesoria na targach IFA 2025

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
4 minut(y) czytania

Berlin w pierwszych dniach września to zawsze centrum światowych innowacji technologicznych – a w tym roku szczególną uwagę przyciągnął event marki Baseus, zorganizowany w luksusowym hotelu Kempinski. Marmurowe wnętrza, miękkie światło i aura ekskluzywności stały się scenerią, w której chiński producent akcesoriów elektronicznych pokazał, że wkracza na zupełnie nowy poziom.

Spis treści
Bohaterowie wieczoru: Inspire XH1, XP1 i XC1Atmosfera i przesłanieWnioski z Berlina

Dotychczas kojarzony głównie z powerbankami, ładowarkami i akcesoriami do smartfonów, Baseus dziś coraz śmielej wchodzi w segment elektroniki użytkowej premium. Najlepszym dowodem jest zaprezentowana podczas berlińskiego spotkania linia Inspire – rodzina urządzeń audio powstała we współpracy z legendarną marką Bose. To kooperacja, która ma ambicję namieszać na rynku, gdzie dominują giganci tacy jak Apple, Sony czy Samsung.

Bohaterowie wieczoru: Inspire XH1, XP1 i XC1

Centralnym punktem wydarzenia były trzy nowe modele słuchawek. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby, wszystkie łączy zaś technologia Sound by Bose i imponująca żywotność baterii, która w swojej klasie wyznacza dziś nowe standardy.

  • Inspire XH1 – pełnowymiarowe, wokółuszne słuchawki, które natychmiast stały się „bohaterem wieczoru”. To sprzęt, który w testach redakcyjnych pozwalał przelecieć międzykontynentalną trasę z włączoną redukcją szumów i stracić zaledwie 20% energii. Oficjalne deklaracje producenta mówią nawet o 100 godzinach pracy, a realne 65 godzin z aktywnym ANC to wynik, którego konkurencja wciąż może Baseusowi zazdrościć. Do tego pięciopoziomowa regulacja redukcji hałasu, tryby dopasowane do otoczenia – od biura po lotnisko – i komfortowe nauszniki, które nie męczą nawet po kilku godzinach. Wszystko to za około 150 dolarów, czyli mniej więcej połowę ceny konkurencyjnych modeli klasy premium.
  • Inspire XP1 – klasyczne bezprzewodowe pchełki z silikonowymi końcówkami, także wyposażone w ANC i technologię Bose. To model, który może pochwalić się ośmioma godzinami pracy na jednym ładowaniu, czyli niemal dwukrotnie więcej niż AirPods Pro. Wersja prezentowana na IFA była jeszcze prototypem, ale już teraz widać, że Baseus stawia na ergonomię i lekką konstrukcję, pozwalającą nosić słuchawki przez cały dzień bez uczucia zmęczenia. Cena startowa: 129 dolarów.
  • Inspire XC1 – otwarte, przypinane do ucha „clip-ony”. Ich konstrukcja nie izoluje całkowicie od otoczenia, ale dzięki specjalnemu układowi przetworników i tuningu Bose oferują zaskakująco mocny, basowy dźwięk, jak na otwarty design. To model tworzony z myślą o aktywnych użytkownikach – lekki, wygodny, wodoodporny (IPX7) i odporny na kurz, idealny na trening czy jogging w parku. Cena również 129 dolarów.

Atmosfera i przesłanie

Podczas premiery w Kempinski wyraźnie czuło się ambicję Baseusa, by wejść na teren zarezerwowany dotąd dla marek z najwyższej półki. W kuluarach dziennikarze i partnerzy komentowali, że połączenie przystępnej ceny i renomowanego brzmienia Bose to ruch strategiczny – mogący przyciągnąć użytkowników, którzy do tej pory wahali się między budżetowymi markami a droższymi ikonami rynku.

Choć nowa linia audio była gwiazdą wieczoru, Baseus nie zapomniał też o swoich korzeniach – akcesoriach, które przyniosły mu popularność. Na stoiskach można było zobaczyć m.in. powerbanki EnerGeek (GX11 z funkcją mobilnego routera MiFi i GT01 z ładowaniem magnetycznym Qi2), a także samochodową ładowarkę PrimeTrip VR2 z systemem chowanych przewodów. Te produkty pokazują, że Baseus rozwija się wszechstronnie, nie zapominając o praktycznym zapleczu dla codziennych użytkowników technologii.

Wnioski z Berlina

Premiera linii Inspire to sygnał, że Baseus nie zamierza być już tylko producentem „praktycznych dodatków” do smartfonów. To marka, która aspiruje do wejścia do salonu obok telewizora, konsoli czy sprzętu audio – i która może na stałe zagościć w świadomości konsumentów szukających rozsądnego kompromisu między ceną a jakością.

W hotelu Kempinski widać było nie tylko nowe urządzenia, ale też nowe oblicze Baseusa – odważniejsze, bardziej prestiżowe i pewne swojego miejsca na rynku. A jeśli słuchawki z logo Bose na obudowie i ceną poniżej 200 dolarów utrzymają obiecywaną jakość, to konkurencja faktycznie ma powody do obaw.

Może cię także zainteresować

HiFi Rose wprowadza nowy odtwarzacz sieciowy

Samsung Galaxy Tab S już w lipcu

iOS 6 już do pobrania

TEST: Renault Koleos

Wyciekły 4 odcinki nowego sezonu Gry o tron

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
Poprzedni artykuł Lenovo na IFA 2025: nowe Legiony z AMD, tryb 3D w Legion Glasses Gen 2 oraz tablety Yoga i Idea Tab z funkcjami AI
Następny artykuł Neo QLED 2025, czyli Samsung w natarciu

Ostatnie newsy

Lenovo na IFA 2025: nowe Legiony z AMD, tryb 3D w Legion Glasses Gen 2 oraz tablety Yoga i Idea Tab z funkcjami AI
Newsy
Baseus Inspire – nowa seria audio z technologią Sound by Bose
Newsy
Sony IER-EX15C – proste, wygodne i przewodowe słuchawki USB-C
Newsy
JBL Boombox 4 – potęga dźwięku w nowym wydaniu
Newsy