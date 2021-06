Lakiernictwo samochodowe – technologie godne XXI wieku

PPG to wiodący na świecie dostawca powłok samochodowych, globalny koncern PPG Industries jest jedną z zaledwie kilku firm, które są w stanie dostarczyć każdy typ powłoki nakładanej na karoserię samochodu.

Ponad 80 letnie doświadczenie firmy na tym polu sprawia, że spełnione są nawet najsurowsze wymagania dotyczące połysku, trwałości, szybkości, wydajności i łatwości użycia, dzięki czemu warsztat może się skupić na zdolności produkcyjnej i zysku.

Szeroki wachlarz produktów obejmuje zarówno produkty dla producentów samochodów i dla rynku renowacyjnego. Koncern jest jedynym dostawcą powłok obecnym u wszystkich producentów samochodów, a produkty są stosowane na samochody od momentu ich produkcji, aż po naprawy w trakcie użytkowania.

Dwa na trzy samochody wyprodukowane w Europie i Ameryce Północnej korzystają dzisiaj ze specjalistycznej wiedzy i technologii PPG. Bliskie relacje z producentami pozwalają na wgląd w technologie stosowane w procesie produkcji, pojawiające się trendy kolorystyczne i nowe warianty kolorów. Przekładanie wiedzy OEM na produkty renowacyjne pozwala być o krok do przodu przed konkurencją, zapewniając klientom możliwość osiągnięcia wysokiej jakości i wydajnych napraw zgodnych ze standardami OEM.

Rozwój technologii od dawna jest obecny w procesach produkcji nowych samochodów, jednak coraz częściej zaawansowana technologia jest obecna w serwisach i warsztatach naprawczych. Dziś bez testera diagnostycznego, żaden serwis nie jest w stanie w odpowiedni sposób przeprowadzić naprawy pojazdu. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku napraw blacharskich i lakierniczych. Technologie pozwalają na zachowanie standardu napraw zgodnie z wytycznymi producenta. Bardzo ciekawe rozwiązanie zaprezentował właśnie koncern PPG – MoonWalkTM.

Ten innowacyjny system oszczędza czas pracy, zmniejsza ilość odpadów i przekształca mieszalnię lakierów w czyste i bezpieczne środowisko. Ta solidna i łatwa w użyciu technologia wyznacza nowy standard na rynku lakierów renowacyjnych.

Sercem urządzenia jest zespół dozujący, składa się on aż z 80 pigmentów, w zunifikowanych opakowaniach, z których element dozujący może pobrać odpowiednią ilość do pojemnika, który osadzony jest na ultra precyzyjnej wadze ruchomej. Waga zastosowana w urządzeniu jest 10 razy dokładniejsza od standardowo używanych w zakładach lakierniczych.

Cały proces obłsugiwany jest przez inteligentne oprogramowanie, a prosty interfejs w minimalny sposób angażuje użytkownika. Działanie wydaje się bardzo skomplikowane, jednak wystarczy zobaczyć jak działa MoonWalkTM aby zrozumieć jak innowacyjny i wręcz genialny jest to system. Po przysłowiowym jednym kliknięciu, operator otrzymuje gotowy do nanoszenia lakier.

Poza technologią i prostotą, urządzenie niesie ze sobą wiele korzyści dla biznesu, przede wszystkim upraszcza proces doboru lakieru i skraca czas. Poprzez brak odpadów jest ekologiczny a także, pozawala poprawić wydajność i minimalizować koszty.

Kolejnym rozwiązaniem z jakim w czasach pandemii zaprezentował koncern PPG swoim klientom, jest MoonVan – to mała ciężarówka, w której zamontowano właśnie urządzenie MoonWalkTM. Samochód jest wyposażony w akumulator i baterie słoneczne, które pozwalają na zasilanie urządzenia, bez potrzeby podłączania go do sieci elektrycznej. Ideą tego rozwiązania jest możliwość wizyty u Klientów w zminimalizowanej liczbie osób z zachowaniem reżimu sanitarnego a jednocześnie przedstawienie i zaprezentowanie tego innowacyjnego rozwiązania. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – MoonVan w tym roku odwiedził już blsiko 100 warsztatów i serwisów.

Tak innowacyjne podejście do biznesu i technologii sprawia, że standard napraw samochodów jest coraz lepszy, a największą satysfakcje mają klienci.