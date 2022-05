Idealne prezenty muzyczne na Dzień Dziecka

Niech pierwszy rzuci kamień, kto nie miał problemów z zakupem dla kogoś prezentu. Bardzo często dotyka nas on w przypadku kupowania czegoś dla dziecka, zwłaszcza z okazji mniejszej okazji niż urodziny czy święta. Dzień Dziecka jest przez Polaków (zwłaszcza tych małych) obchodzony w ogromnej przewadze (sam niżej podpisany co roku pomimo coraz bardziej zaawansowanego już wieku otrzymuje od swojej mamy co najmniej życzenia). Co więc jeśli chcemy kupić prezent w sposób pragmatyczny: przydatny, funkcjonalny, niedrogi, ale zarazem nie będący przysłowiowym bublem? W przypadku gadżetów audio można swoje kroki skierować w stronę oferty marki Creative.

Legendarne przedsiębiorstwo, które od ponad 40 lat tworzy rozwiązania w świecie audio, a które od połowy lat 90. kojarzy w Polsce każdy posiadacz komputera jako bezkonkurencyjnego twórcę kart dźwiękowych i głośników, w ostatnich latach buduje portfolio w większości oparte na tanich, ale solidnych produktach nie obarczonych błędami no-name’owej konkurencji. Przyjrzyjmy się zatem czterem produktom, które w fajnej cenie mogą sprawić dużo radości.

Creative Sound Blaster Blaze , 119 PLN

Jeśli dziecko lubi grać w internecie ze znajomymi, nowo poznawanymi graczami, albo nawet streamować swoją rozgrywkę, na pewno używa lub chciałoby używać słuchawek z wbudowanym mikrofonem. Sound Blaster Blaze to lekkie i wygodne słuchawki przewodowe z interfejsem jack i długim, 2,5-metrowym przewodem, dzięki któremu można wpiąć je nawet do daleko ustawionego komputera stacjonarnego. Poduszki nie kaleczą uszu, dzięki wyłożeniu aksamitem. Uwagę zwraca też pilot do szybkiego wyciszania. Czarno-czerwona stylistyka budzi jednoznaczne skojarzenie ze światem gamingu.

Creative Outlier Air V3 , 349 PLN

Słuchawki true wireless, pozbawione jakichkolwiek kabli, szturmem zdobyły rynek. Kupić drogie słuchawki tego typu dla audiofila nie jest obecnie wyzwaniem, gorzej, jeśli mamy wydać mniejszy budżet i być zadowolonym z efektu. W tej kategorii Creative proponuje model Outlier Air V3. Słuchawki parują się (np. z telefonem) za pośrednictwem Bluetootha 5.2 i, co ważne, pomimo atrakcyjnej ceny, są wyposażone w aktywną redukcję szumów. Pozwalają słuchać muzyki przez 10 godzin, a dołączone etui wydłuża ten czas do 40. Etui ze słuchawkami ładuje się przez port USB-C, a nawet bezprzewodowo w standardzie Qi, co jest rzadkością w tym segmencie. Specyfikacji dopełnia sterowanie dotykowe i klasa wodoszczelności IPX5.

Creative Sound Blaster Jam V2 , 149 PLN

Wspominałem już o słuchawkach dla graczy, a co z osobami, które częściej słuchają muzyki? Nie bez powodu napisałem „osobami”, a nie „dziećmi”, bo model Sound Blaster Jam V2 używany jest często przez pracowników biurowych czy generalnie przez osoby dorosłe na spacerach czy w trakcie uprawiania sportu. Nauszne, bezprzewodowe słuchawki łączą się z urządzeniem nadającym za pośrednictwem Bluetootha 5.0. W przypadku chęci przeprowadzenia rozmowy, mają też wbudowany mikrofon (nie na pałąku, jak w przypadku modelu Blaze), regulację głośności na słuchawce, a po 2 godzinach ładowania mogą pracować bez przerwy przez kolejne 22 godziny. Tak długi czas jest przydatny choćby przez to, że słuchawki można sparować z dwoma urządzeniami naraz i przełączać się między nimi bez żadnych przerw w słuchaniu, np. między telefonem a laptopem.

Creative Muvo Play Czarny , 159 PLN

W powyższych propozycjach muzyka dociera wprost do uszu posiadacza sprzętu, ale Creative ma też interesujące opcje głośnikowe. Choć jej głośnik Muvo Play jest mały i lekki (8x8x11 cm i 360 g wagi), generować może naprawdę mocny dźwięk przez 10 godzin bez ładowania. Muzyka dostarczana jest do głośnika za pośrednictwem Bluetootha 5.0, a dzięki wodoodporności klasy IPX7, dziecko może zabrać go dosłownie wszędzie – wytrzyma nawet pół godziny pod wodą! Podłączyć można go także przez złącze AUX do urządzeń mobilnych i komputerów, a wtedy używać przewodowo. Ładowanie z kolei odbywa się za pomocą standardu USB-C.