Lądownik InSight zarejestrował dźwięk wiatru na Marsie

InSight, marsjański lądownik zaprojektowany do badań podłoża skalnego, wylądował na powierzchni planety dwa tygodnie temu. Na razie przygotowuje się on do wykonania najważniejszych pomiarów, ale w międzyczasie nie próżnuje i przesyła nam ciekawe zdjęcia i nagrania.

Na opublikowanym na oficjalnym Twitterze InSight filmie NASA zaprezentowała krótkie dźwiękowe klipy z nagraniami odgłosów wiatru na Marsie. To pierwszy przypadek zarejestrowania tych dźwięków w historii – żaden poprzedni lądownik nie był wyposażony w sprzęt pozwalający na ich wychwycenie i nagranie. Wiatr został zarejestrowany przez dwa niezależne systemy. Czujniki ciśnienia atmosferycznego nagrały go bezpośrednio, a sejsmometry wykorzystały do tego celu wibrujące „skrzydła” lądownika wykonane z paneli słonecznych. Naukowcy szacują prędkość wiatru na od 16 do 24 km/h, a jego kierunek pokrywał się z oczekiwanym.

Już wkrótce sejsmometr przestanie rejestrować dźwięki otoczenia. Gdy sonda będzie gotowa na rozpoczęcie badań geologicznych, czujnik zostanie umieszczony na powierzchni planety i otoczony dźwiękoszczelną kopułą, która odfiltruje również wibracje pochodzące z lądownika. To jednak nie koniec „kosmicznego audio”, bowiem już w 2020 roku ma ruszyć misja Mars 2020 polegająca na wysłaniu na Marsa łazika wyposażonego w dwa mikrofony rejestrujące wszystkie dźwięki Czerwonej Planety. Tymczasem możemy posłuchać nagrań z InSight – NASA radzi, aby odtwarzać je na słuchawkach lub subwooferach.