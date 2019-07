NAD Electronics wprowadza Apple AirPlay 2

Urządzenia NAD – przedwzmacniacz/DAC/odtwarzacz strumieniowy BluOS C 658, wzmacniacz strumieniowy BluOS Masters M10 i modele kompatybilne z MDC BluOS 2i – teraz będą wspierały technologię Apple AirPlay 2.

NAD Electronics, producent domowych urządzeń audio i wideo klasy premium, zapowiedział, że jego przedwzmacniacz/DAC/odtwarzacz strumieniowy BluOS C 658 oraz wzmacniacz strumieniowy BluOS Masters M10 otrzymają ważną aktualizację oprogramowania, która wprowadza Apple AirPlay 2. Pozwoli ona strumieniować dźwięk z iPhone’a, iPada lub komputera Mac wprost do ww. modeli NAD. Ponadto firma NAD wprowadziła moduł MDC BluOS 2i, który można zainstalować w specjalnie przygotowanych slotach wzmacniaczy zintegrowanych C 368 i C 388, aby dodać do tych urządzeń strumieniowanie multiroom BluOS i funkcję AirPlay 2.

Od wczoraj użytkownicy powyższych modeli są proszeni o zaktualizowanie oprogramowania platformy high-res multiroom BluOS do wersji 3.4.20. Po zakończeniu aktualizacji AirPlay 2 stanie się aktywne, a użytkownicy wspomnianych urządzeń NAD będą mogli strumieniować serwisy muzyczne, podcasty, audiobooki, filmy, gry, YouTube audio, dźwięk z telewizora oraz muzykę zgromadzoną w swoich iPhone’ach, iPadach lub komputerach Mac.

Integracja daje także użytkownikom Apple Music możliwość zarządzania odtwarzaniem na wymienionych urządzeniach NAD przy użyciu sterowania głosowego Siri. Z AirPlay 2 klienci z kilkoma urządzeniami obsługującymi BluOS lub głośnikami kompatybilnymi z AirPlay 2 będą mogli cieszyć się swoją ulubioną muzyką w całym domu – przy zachowaniu synchronizacji.