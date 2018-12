Charytatywna inicjatywa graczy na rzecz pacjentów Kliniki Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka

Czwarty rok z rzędu znani gracze, e-sportowcy oraz internetowe osobistości zwierają szyki, aby podczas trwającej 54 godziny transmisji online zebrać jak najwięcej pieniędzy dla potrzebujących pomocy.

Tym razem zebrane donacje zasilą konto Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka i zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do Kliniki Rehabilitacji.

Gracze to silna i zjednoczona społeczność

Jest to już kolejna odsłona charytatywnej akcji firmy NVIDIA z graczami i YouTuberami w rolach głównych. W poprzednim roku uczestnicy wydarzenia zbierając pieniądze dla fundacji DKMS zachęcali do dołączenia do bazy potencjalnych dawców szpiku. Wcześniej przeprowadzono zbiórki dla kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei oraz podopiecznych Kliniki Budzik, walczącej o wybudzanie osób pogrążonych w śpiączce.

„Cieszymy się, że już po raz czwarty udało się zebrać dużą grupę osób, którzy chętnie pomagają potrzebującym. Dotąd dzięki hojności graczy i widzów transmisji udało się zabrać prawie 200 000 złotych”, powiedziała Hanna Leśniorowska, Senior Marketing Manager Central Eastern Europe z firmy NVIDIA. „Internauci udowadniają, że dzielenie się z innymi to nie tylko dobry uczynek, ale przede wszystkim wielka radość.”

Rehabilitacja jest trudną walką o powrót do zdrowia

Gry wideo rozwijają wiele umiejętności, ale autentyczne wyzwania czekają na nas tylko w realnym życiu. Wiedzą o tym szczególnie Ci, którzy po różnego rodzaju operacjach dochodzą do sprawności w Klinice Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka. O ile odrodzenie się w grze zajmuje zazwyczaj parę chwil, to prawdziwe leczenie może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata.

„Nasza fundacja od 29 lat wspiera ten szpital na różne sposoby, bo najważniejsze są dzieci i komfort ich diagnozowania oraz leczenia. Tworzymy nowoczesne i bezpieczne warunki, by dzieci były leczone według najwyższych standardów bez względu na to, czy urodziły się tu, czy tysiąc kilometrów stąd”, powiedziała Elżbieta Golińska, prezes Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka. „Chore dziecko cierpi bardziej niż dorosły – nie rozumie pewnych rzeczy, nie umie o wszystko zapytać. Rehabilitacja to ciężka, czasem bolesna praca nad powrotem do zdrowia i sprawności dzieci z wadami wrodzonymi, nabytymi, po urazach i nie tylko. Tym cenniejsza jest właśnie taka akcja – szlachetne działanie na rzecz nowoczesnej, skutecznej rehabilitacji pacjentów CZD.”

Wielka mobilizacja fanów komputerów i gier wideo

Główna zbiórka odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2018 roku podczas 54-godzinnej transmisji internetowej. W jej trakcie ponad 60 zaproszonych gości, wśród których nie zabraknie znanych osobistości i drużyn esportowych, wraz ze swoimi fanami postara się zebrać jak największą kwotę na pomoc potrzebującym dzieciom.

Szczegółowy harmonogram transmisji oraz szczegóły akcji znajdują się na stronie: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/nvidia-charity-stream/

Można na niej również dokonywać wpłat dzięki systemowi płatności PayPal oraz śledzić postępy zbiórki. Możliwe są także tradycyjne przelewy bankowe bezpośrednio na konto fundacji.