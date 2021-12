L75 MS – nowy, zintegrowany system muzyczny od JBL

To ostatni dzwonek, by znaleźć idealne prezenty świąteczne. Jeśli nie wiesz, co sprezentować znajomym melomanom, sprawdź JBL L75 MS – wszechstronny system muzyczny o przepięknym wzornictwie i bogatych możliwościach dźwiękowych.

Design JBL L75 MS został zainspirowany dobrze znaną serią JBL Classic – obudowa pokryta została fornirem ze szlachetnego drewna orzechowego, zaś przód zdobi czarna maskownica z charakterystycznej pianki Quadrex. Pod nią kryją się przetworniki: dwa tweetery z aluminiowymi kopułkami, dwa głośniki niskotonowe i pojedynczy głośnik średniotonowy, umieszczony centralnie. Każdy z przetworników otrzymał dedykowany kanał wzmocnienia i strojenia, dzięki czemu sprzęt potrafi grać mocno i głośno. System został zaprojektowany i skonstruowany w kalifornijskim Harman Center of Acoustics Excellence, co jest gwarancją jego pełnego i wyjątkowo bogatego brzmienia.

Mimo vintage’owego wyglądu, JBL L75 MS może pochwalić się mnóstwem nowoczesnych funkcji. Urządzenie posiada moduł Bluetooth oraz wsparcie dla AirPlay 2, Chromecasta i strumieniowania muzyki z sieci poprzez połączenie Ethernet. Ponadto, do dyspozycji otrzymamy wejście analogowe 3,5 mm, wejście phono MM do podłączenia gramofonu i HDMI ARC, dzięki któremu sparujemy system z telewizorem. W tym ostatnim przypadku, możemy uzupełnić go także o zewnętrzny subwoofer. Do obsługi systemu służy aluminiowy panel sterowania lub dołączony do zestawu pilot.

JBL L75 MS dostępny jest już w sprzedaży. Zapłacimy za niego 7 200 PLN.