Kwiecień w HBO GO – nowe filmy i seriale

Kwiecień w HBO GO wypełniony będzie nowościami filmowo-serialowymi. Będą wśród nich nowe filmy i seriale kryminalne, obyczajowe, fantasy, komedie oraz produkcje dokumentalne. Miesiąc rozpocznie się od premiery czwartego sezonu Fargo. W tej odsłonie w roli głównej wystąpi Chris Rock, a akcja rozrywać się będzie w 1950 roku w Kansas City. Będzie to historia dwóch przestępczych rodzin, które zawarły niestabilny rozejm i, aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi synami.

Wszystkich fanów, którzy nie mogą się doczekać ponownego spotkania z Rachel, Monicą, Phoebe, Joey’em, Chandlerem i Rossem na pewno ucieszy wiadomość, że już w połowie kwietnia do HBO GO dodane zostają wszystkie sezony kultowego już serialu Przyjaciele.

Nadchodzący miesiąc przyniesie również premiery nowych seriali HBO. Będą wśród nich Nierealne, czyli historia niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Wszyscy członkowie tej nowej społeczności ze względu na swoje nowe umiejętności znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W produkcji tej zobaczymy m.in. Laurę Donnelly, Ann Skelly, a także Olivię Williams i Jamesa Nortona. Kolejną nowością będzie serial kryminalny Mare z Easttown, a w nim wielokrotnie nagradzana Kate Winslet w roli głównej. Serial podąża śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. Wśród nowości nie zabraknie także europejskiego punktu widzenia. W kwietniu swoją premierę będzie mieć także norweska produkcja obyczajowa HBO Europe Witamy na odludziu. Serial przedstawi losy wyjątkowych i borykających się z własnym życiem mieszkańców pewnego norweskiego odludzia, opowiadając jednocześnie o poszukiwaniu swojego miejsca, a także o cross dressingu, egzorcyzmach i godzeniu się z nieidealnością życia.

Do serwisu HBO GO z kolejnym sezonem wróci wielokrotnie nagradzana Opowieść podręcznej. W nowym sezonie June (w jej roli Elisabeth Moss), już jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Innym powracającym tytułem będzie także A Black Lady Sketch Show – składający się ze skeczów nietypowy serial komediowy HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.

Kwiecień w HBO GO to także wiele interesujących tytułów dla miłośników produkcji pełnometrażowych. Są wśród nich filmy oparte na bohaterach rodem z komiksów, ale także ludziach z krwi i kości. Jedną z premier będzie Wonder Woman 1984 – film w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, który przeniesie widzów do lat osiemdziesiątych. W tej odsłonie Wonder Woman będzie musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, ścigając dwóch nowych i groźnych wrogów. Dla miłośników kina superbohaterskiego przygotowana została także przygoda z trylogią filmów Christophera Nolana o Batmanie, w rolę którego wciela się Christian Bale – Batman – Początek, Mroczny rycerz oraz Mroczny Rycerz powstaje.

Z myślą miedzy innymi o wielkanocnych maratonach filmowych do serwisu dodane także zostaną dwie produkcje ze zdobywcą Oscara Colinem Firthem w roli doświadczonego agenta służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza (wyróżniony Złotym Globem Taron Egerton) – Kingsman: Tajne służby oraz Kingsman: Złoty krąg. Inną propozycją na rodzinne popołudnia są dwa filmy z Jonahem Hillem i Channingem Tatumem wcielających się w dwóch gliniarzy, którzy dołączają do tajnego oddziału i niespodziewanie dla siebie samych wracają do szkoły – to w 21 Jump Street oraz 22 Jump Street.

Nie zabraknie też nowości dla najmłodszych, a wśród nich m.in. kolejnych odcinków ulubionych animowanych historii tj. Jabłko i Szczypior – o dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy spotkali się w wielkim mieście, czy Power Players – o przygodach 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Nowością kwietnia będzie serial komediowy Victor i Valentino opowiadający o przygodach dwóch przyrodnich braci, którzy spędzają wakacje u babci w małym miasteczku zwanym Monte Macabre. Innym nowym tytułem będzie również sympatyczny serial animowany Rafcio Śrubka, którego bohaterowie, dzięki tworzonym przez siebie konstrukcjom, znajdują wyjście z każdej sytuacji. W nadchodzącym miesiącu do serwisu dodany również zostanie serial iCarly opowiadający o z pozoru zwykłej amerykańskiej nastolatce, która wraz z przyjaciółmi – Samem i Freddiem – tworzy internetowy program “iCarly” i szybko zyskuje wielką popularność.

Kwiecień w HBO GO to również nowe produkcje dokumentalne. Jedną z nich będzie szwedzki serial HBO Europe Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj, którego twórcy podejmują próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku. Wtedy, pewnej mroźnej styczniowej nocy, w prowincjonalnym miasteczku Knutby rozległy się strzały. Okazało się, że zamordowana została młoda kobieta, a jej sąsiad doznał wielu poważnych ran postrzałowych.

O trudnych tematach takich jak wyzysk i ludobójstwa, które towarzyszyły kolonializmowi mówić natomiast będzie czteroczęściowy serial dokumentalny HBO Wytępić dzikusów. Produkcja przedstawi fascynującą wizualnie podróż w czasie, do mrocznych czasów ludzkości. Inną premierą dokumentalną będzie wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara filmowców Stevena Aschera i Jeanne Jordan film Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki. To oparta na bestsellerowej książce autorstwa cenionych dziennikarzy Jamesa i Deborah Fallows produkcja pokazująca, jak małe miasta w Ameryce reagują na niepowodzenia. W nadchodzącym miesiącu swoją premierę w HBO GO będzie mieć także zupełnie nowy rodzaj programu, który połączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Serial Max Original Świat spokoju zapewni wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w kwietniu:

Nowe seriale:

Fargo IV – czwarty sezon serialu opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zawarły niestabilny rozejm i aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi synami. Akcja rozrywa się w 1950 roku w Kansas City. W głównej roli Chris Rock – premiera: 1 kwietnia, wszystkie odcinki

nowy serial obyczajowy HBO opowie historię niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. W rolach głównych Laura Donnelly i Ann Skelly. W pozostałych rolach m.in. Olivia Williams i James Norton – premiera: 12 kwietnia

Przyjaciele I-X (Friends I – X) – jeden z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych, zdobywcy wielu nagród Emmy i Złotego Globu oraz licznych nominacji. Inteligentna komedia, która zagląda w serca i umysły grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku – premiera: 15 kwietnia, wszystkie sezony

serial obyczajowy HBO Europe, który śledzi losy wyjątkowych i borykających się z własnym życiem mieszkańców pewnego norweskiego odludzia, opowiadając jednocześnie o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, a także o cross dressingu, egzorcyzmach i godzeniu się z nieidealnością życia – premiera: 18 kwietnia, wszystkie odcinki (*serial poprzednio zapowiadany był jako Witamy w Utmark)

Mare z Easttown (Mare of Easttown) – nowy serial HBO z wielokrotnie nagradzaną Kate Winslet w roli głównej. W serialu podążamy śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa – premiera: 19 kwietnia

A Black Lady Sketch Show II – drugi sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet – premiera: 24 kwietnia

w czwartym sezonie June (Elisabeth Moss), jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ, tak samo jak na relacje, które ceni najbardziej – premiera: 29 kwietnia, odc. 1-3; kolejne po jednym co tydzień

Nowe odcinki seriali:

Pokolenie (Genera+ion) – serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność – odcinek finałowy: 1 kwietnia

drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman

drugi sezon brytyjskiego serialu komediowego przedstawiającego perypetie dwojga rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Martin Freeman oraz Daisy Haggard w rolach głównych

drugi sezon serialu przedstawiającego historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Kevin Bacon w jednej z głównych ról

trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals

Mayans M.C. III – trzeci sezon produkcji będącej kontynuacją nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ”

czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

czwarty sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia

Filmy – nowości i klasyki:

Wonder Woman 1984 – produkcja w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, przeniesie widzów do lat 80., w których Wonder Woman będzie musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, ścigając dwóch nowych i groźnych wrogów – premiera: 1 kwietnia, film dostępny w wersji oryginalnej z napisami lub lektorem oraz w wersji z dubbingiem

Kingsman: Tajne służby (Kingsman: The Secret Service) – Colin Firth jako doświadczony agent służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza. Oparta na popularnym komiksie komedia przygodowa w reżyserii Matthew Vaughna – premiera: 3 kwietnia

kontynuacja kinowego hitu opowiadająca o przygodach członków brytyjskiej organizacji szpiegowskiej, którzy próbują ochronić świat przed złoczyńcami. W głównych rolach występują m.in. laureaci Oscara Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry oraz zdobywca Złotego Globu Taron Egerton – premiera: 3 kwietnia

Jonah Hill i Channing Tatum jako dwóch gliniarzy, którzy dołączają do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wracają do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków – premiera: 4 kwietnia

kontynuacja historii o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie tym razem w amerykańskim college'u – premiera: 4 kwietnia

trylogia filmów o Batmanie, w rolę którego wciela się Christian Bale – premiera: 9 kwietna
Batman – Początek (Batman Begins) – traumatyczne przeżycia z dzieciństwa sprawiają, że młody Bruce Wayne postanawia walczyć z szerzącą się niesprawiedliwością. Przybiera postać nietoperza i wypowiada wojnę przestępcom, którzy opanowali jego rodzinne miasto…
Mroczny rycerz (The Dark Knight) – obsypana nagrodami, mroczna opowieść o Batmanie, który tym razem musi stawić czoła psychopatycznemu Jokerowi. W rolach głównych Christian Bale i nagrodzony pośmiertnie Oscarem Heath Ledger.
Mroczny Rycerz powstaje (The Dark Knight Rises) – ostatnia odsłona wyreżyserowanej przez trzykrotnie nominowanego do Oscara Christophera Nolana trylogii o Batmanie. Podobnie jak poprzednie części serii film charakteryzuje duszna, niepokojąca atmosfera, a duży ładunek dramatyzmu i świetne efekty specjalne czynią z niego porywające widowisko.



Coś się kończy, coś zaczyna (Endings, Beginnings) – idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem. Znana z serialu HBO Wielkie kłamstewka Shailene Woodley w kameralnej komedii romantycznej – premiera: 17 kwietnia

(Endings, Beginnings) – idealistka na życiowym zakręcie próbuje uporządkować swoje życie, ale niespodziewanie dla samej siebie wikła się w trójkąt miłosny z wolnym duchem i jego twardo stąpającym po ziemi najlepszym przyjacielem. Znana z serialu HBO Wielkie kłamstewka Shailene Woodley w kameralnej komedii romantycznej – premiera: 17 kwietnia Tylko sprawiedliwość (Just Mercy) – oparta na faktach historia młodego prawnika i jego niezłomnej walki o sprawiedliwość. Jednym z pierwszych jego wyzwań była sprawa mężczyzny skazanego na śmierć za morderstwo, pomimo przeważającej liczby dowodów na jego niewinność. Michael B. Jordan w roli głównej – premiera: 24 kwietnia

Dla najmłodszych:

Jabłko i Szczypior (Apple & Onion) – kolejne odcinki animowanej historii o dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy spotkali się w wielkim mieście. Dzięki pozytywnemu nastawieniu i niezwykłemu podejściu do życia każdy dzień jest dla nich przygodą – premiera: 2 kwietnia, odc. 21-39

kolejne odcinki serial opowiadającego o przygodach 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Razem z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła wrogom – premiera: 9 kwietnia, odc. 26-51

sympatyczny serial animowany; kiedy trzeba stawić czoła trudnemu inżynierskiemu zadaniu, do akcji wkraczają Rafcio Śrubka i Róża. Dzięki konstrukcjom, które sami tworzą, znajdują wyjście z każdej sytuacji! – premiera: 16 kwietnia

komedia przygodowa o dwóch przyrodnich braciach, którzy spędzają wakacje u babci w małym miasteczku zwanym Monte Macabre. W tym niezwykłym miejscu ożywają wszystkie mity i legendy Ameryki Łacińskiej – premiera: premiera: 23 kwietnia

Carly Shay to z pozoru zwykła amerykańska nastolatka. Kiedy jednak wraz z przyjaciółmi – Sam i Freddiem – tworzą internetowy program "iCarly", szybko zyskują wielką popularność – premiera: 30 kwietnia

Filmy i seriale dokumentalne:

Q: Nadchodzi burza (Q: Into the Storm) – serial dokumentalny HBO będący swoistą kroniką przedstawiającą ewolucję anonimowej postaci znanej w Internecie jako „Q”. Pokazany w nim zostaje sposób, w jaki wykorzystywane są teorie spiskowe oraz wojna informacyjna, aby wpływać na politykę i manipulować ludzkimi umysłami – odcinek finałowy: 5 kwietnia

serial dokumentalny HBO Europe podejmuje próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku – premiera: 4 kwietnia, cały sezon

czteroczęściowy serial dokumentalny HBO przedstawiający fascynującą wizualnie podróż w czasie, do mrocznych czasów ludzkości. Produkcja dekonstruuje sposoby nie tylko tworzenia, ale i maskowania historii, skupiając się na aktach wyzysku i ludobójstwa, które towarzyszyły kolonializmowi – premiera: 8 kwietnia, odc. 1-2; 9 kwietnia, odc. 3-4

zupełnie nowy rodzaj programu, który łączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Produkcja zapewnia wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł – premiera: 12 kwietnia, cały sezon

(A World of Calm) – zupełnie nowy rodzaj programu, który łączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Produkcja zapewnia wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł – premiera: 12 kwietnia, cały sezon Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki (Our Towns) – dokument wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara filmowców Stevena Aschera i Jeanne Jordan, oparty na bestsellerowej książce autorstwa cenionych dziennikarzy Jamesa i Deborah Fallows. Produkcja pokazuje, jak małe miasta w Ameryce reagują na niepowodzenia – premiera: 14 kwietnia

