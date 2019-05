Google zawiesza współpracę z Huawei

Nie trzeba było długo czekać na reakcje technologicznego świata po ogłoszeniu rozporządzenia o obostrzającego prowadzenie transakcji biznesowych pomiędzy amerykańskimi i chińskimi firmami telekomunikacyjnymi. Google oficjalnie potwierdziło zawieszenie współpracy z Huawei.

Jako jeden z głównych dostawców oprogramowania na smartfony Huawei, Google musiało podporządkować się nowemu prawu i ograniczyć współpracę z chińskim producentem. Firma oficjalnie ogłosiła, że zrywa bezpośrednie kontakty z Huawei, co oznacza także ograniczenie usług, które ich wymagają.

Przyszłe telefony Huawei stracą dostęp do aplikacji takich, jak Gmail i Google Maps, a także Sklepu Google Play. Nie będą one także objęte deweloperskim programem Androida, który daje producentom wczesny dostęp do kodu źródłowego nowych wersji systemu operacyjnego – aktualizacje będą mogły być przeprowadzone dopiero w oparciu o otwartą wersję kodu, co spowolni ich pojawianie się na urządzeniach. Google obiecuje, że obecnie aktywne telefony nie stracą dostępu do usług Google Play i Google Play Protect, ponieważ ich uruchomienie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z Huawei; aktualizacje oprogramowania wciąż mogą jednak zostać opóźnione.

Rozporządzenie wydane przez Stany Zjednoczone bardzo mocno uderzyło w Huawei nie tylko w USA, ale także na innych rynkach. Zerwanie współpracy z dostawcą oprogramowania może zahamować wyniki sprzedaży. Należy także zauważyć, że rozporządzenie odcięło chińskich producentów nie tylko od Androida, ale także od dostawców części i podzespołów. Huawei nie wydał w tej sprawie oficjalnego oświadczenia.