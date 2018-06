Drużyna botów rzuca wyzwanie graczom w Dota 2

Zdarzało się już, że sztuczna inteligencja wygrywała z ludzkimi umysłami w szachy czy Go. Wspierana przez Elona Muska organizacja OpenAI poszła o krok dalej i wytrenowała pięć sieci neuronowych w Dota 2, jednym z najpopularniejszych e-sportowych tytułów na świecie. Pokonały one już kilka amatorskich drużyn, ale najważniejszym testem ich umiejętności będzie profesjonalny turniej The International.

Dotę 2 to tytuł MOBA, w którym kluczem do zwycięstwa jest nie tylko szybkie reagowanie na ruchy przeciwnika, ale także współpraca pomiędzy członkami jednej drużyny. To właśnie ten aspekt rozgrywki jest największym wyzwaniem stojącym przed inżynierami z OpenAI – inicjatywy mającej na celu bezpieczny, kreatywny rozwój systemów sztucznej inteligencji. W drużynie OpenAI Five znalazło się miejsce dla pięciu niezależnych sieci neuronowych. Do każdej z nich przypisana jest konkretna postać. Trening polega na ciągłej grze w Dotę: początkowo boty wchodziły w zupełnie losowe interakcje z grą, a każda pożądana interakcja nagradzana była punktami. Dzięki temu sieci neuronowe powoli opanowały sposób gry i rozwinęły swoje umiejętności. Jeśli chodzi o możliwości treningowe, OpenAI Five ma znaczącą przewagę nad swoimi ludzkimi oponentami – sztuczna inteligencja codziennie rozgrywa równowartość 180 lat profesjonalnej gry w Dotę.

Sieci neuronowe zmierzyły się z amatorskimi drużynami Dota 2 i wzięły udział w meczach jeden na jeden z profesjonalnymi graczami. W obydwu tych sytuacjach zdarzało im się wygrywać. Teraz sztuczna inteligencja stoi przed największym jak do tej pory wyzwaniem – udziałem w oficjalnym turnieju The International. OpenAI Five zmierzy się z jedną z najsilniejszych drużyn na świecie w meczu pokazowym, który odbędzie się 28 lipca w Vancouver. Mecz będzie oczywiście strumieniowany na Twitchu.