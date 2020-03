Konferencja Google I/O odwołana

W zeszłym tygodniu odnotowano pierwsze śmiertelne przypadki zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Ta smutna wiadomość nie pozostała bez wpływu na świat technologiczny, który masowo odwołuje konferencje i imprezy branżowe. Do ich grona dołączyło także Google I/O.

I/O to największe wydarzenie sygnowane przez Google, podczas którego prezentowane są przede wszystkim nowe funkcje oprogramowania, głównie Androida, Google Chrome, Asystenta i ekosystemu smart home Google Nest. Tegoroczna edycja miała odbyć się w dniach 12-14 maja w kalifornijskim Shoreline Amphitheatre, ale ze względu na panującą na świecie epidemię koronawirusa została ona odwołana. Organizatorzy podjęli decyzję po konsultacji ze specjalistami ze Światowej Organizacji Zdrowia, amerykańskimi Centrami Kontroli i Prewencji Chorób oraz innymi instytucjami epidemiologicznymi.

Osoby, które wykupiły wejściówkę na I/O 2020, mogą liczyć na zwrot pieniędzy do 13 marca. Otrzymają one także możliwość bezpośredniego zakupu biletu na przyszłoroczną konferencję – część miejsc objęta jest bowiem loterią, którą ci użytkownicy będą mogli ominąć. Google obiecuje również, że w ciągu przyszłych tygodni priorytetem będzie znalezienie sposobu wspierania społeczności deweloperów tak, aby wszystkie nowości, które miały być zaprezentowane podczas I/O 2020, trafiły do nich bez opóźnień.