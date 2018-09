Konferencja Apple: iPhone Xs, Xs Max i Xr

Mimo wcześniejszych przecieków konferencja Apple przyniosła wiele niespodzianek. Jej gwiazdą były oczywiście smartfony – flagowy iPhone Xs i Xs Max oraz nieco tańszy model Xr. Apple ogłosiło również, które telefony zostaną wycofane z produkcji.

Modelem, o którym wiedzieliśmy najwięcej przed premierą, był iPhone Xs. Wzorem ubiegłorocznego flagowca oznaczonego symbolem X został on wyposażony w 5,8-calowy ekran OLED Super Retina HD. iPhone Xs Max to jego powiększona wersja z ekranem 6,5 cala… i na tym różnice pomiędzy telefonami się kończą. Obudowy nowych flagowców wykonane są ze stali chirurgicznej i spełniają normę wodoszczelności IP68, zaś szklane elementy obudowy wskazują na to, że telefony obsługują ładowanie bezprzewodowe. Wewnątrz znajduje się nowy procesor A12 Bionic wyposażony w zaawansowaną sieć neuronową i 64, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Z tyłu znajdziemy podwójny aparat złożony z teleobiektywu f/2.4 i obiektywu szerokokątnego f/1.8 o rozdzielczości 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i zoomem optycznym 2x. Będzie on wyposażony w tryb portretowy z funkcją kontroli głębi ostrości, dzięki której będziemy mogli zmienić natężenie efektu bokeh nawet po zrobieniu zdjęcia. Przedni aparat ma rozdzielczość 7 Mpix i obsługuje ulepszony i przyspieszony system Face ID. Oficjalne polskie ceny iPhone’a Xs zaczynają się od 4 980 PLN, a za najbardziej pojemną wersję zapłacimy 6 720 PLN. iPhone Xs Max będzie oczywiście droższy – wyceniono go na od 5 480 PLN do 7 220 PLN. Telefony dostępne będą w przedsprzedaży już 21 września, a tydzień później trafią do sklepów.

Do rodziny smartfonów Apple dołączył także iPhone Xr, czyli nowy „budżetowy” iPhone. Telefon wyposażony jest w 6,1-calowy ekran LCD Liquid Retina bez wsparcia dla technologii 3D Touch. Jego obudowa wykonana jest z aluminium i szkła. Xr działa na procesorze A12 Bionic, któremu towarzyszy 64, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon otrzymał pojedynczy aparat tylny f/1,8 wyposażony w obsługę trybu kontroli głębi ostrości. Z przodu znajdzie się natomiast 7-megapikselowy aparat do selfie z obsługą Face ID. Za najtańszego iPhone’a zapłacimy od 3 730 do 4 480 PLN. Będzie on dostępny w przedsprzedaży od 19 października; w salonach zobaczymy go 26 października.

Nowe smartfony w ofercie oznaczają, że niektóre starsze modele będą musiały z niej zniknąć. Oficjalnie pożegnamy się zatem z 6s, miniaturowym SE oraz… zeszłorocznym flagowcem, iPhone X. Oczywiście Apple nie przerwie wsparcia dla wycofanych telefonów – nadal będą one otrzymywały aktualizacje iOS i łatki bezpieczeństwa.