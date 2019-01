CES 2019: NVIDIA przedstawia karty z serii 20 na laptopy

Najbardziej obiecująca technologia graficzna 2018 roku trafia na przenośne komputery! Podczas swojej konferencji NVIDIA poinformowała, że mobilne wersje kart RTX 2080, 2070 i 2060 pojawią się w tegorocznych gamingowych laptopach.

Na liście komputerów, w których wykorzystane zostaną karty GeForce RTX, znalazło się 40 komputerów różnych marek, w tym Asus, Razer czy Alienware. 17 najsmuklejszych spośród nich otrzyma podzespoły zbudowane w technologii Max-Q ograniczającej zużycie energii i zmniejszającej rozmiary GPU tak, aby zmieściło się wewnątrz obudowy. Mimo niższej wydajności względem wersji desktopowych, RTX Max-Q mają oferować znaczący wzrost mocy w porównaniu z serią GTX. RTX 2080 Max-Q będzie o 20% szybsza i o 40% wydajniejsza od GTX 1080 Max-Q, RTX 2070 Max-Q – o 20% szybsza od GTX 1070 Max-Q a w przypadku RTX 2060 Max-Q szybkość wzrośnie o połowę. Pierwsze komputery z mobilnymi kartami RTX pojawią się na rynku 29 stycznia.

To nie jedyna ciekawa wiadomość z konferencji NVIDII. Firma nareszcie zaprezentowała długo oczekiwaną kartę RTX 2060 w wersji na komputery stacjonarne. GPU otrzymało 240 rdzeni Tensor, 6 GB pamięci RAM i 5 rdzeni giga-ray odpowiedzialnych za ray-tracing w czasie rzeczywistym. To najtańsza i najsłabsza karta z rodziny RTX, ale szybsza od stworzonej w architekturze Pascal GTX 1070 Ti. Karty GeForce RTX 2060 pojawią się na rynku już 15 stycznia. Do GPU zostanie dołączony prezent – pełna wersja gry Anthem lub Battlefield V do wyboru. Jeśli gracze skuszą się na zakup RTX 2080 Ti, otrzymają obydwa tytuły za darmo.