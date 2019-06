Lądowanie na Księżycu w 8K

W tym roku mija 50 lat od historycznego lądowania na Księżycu. Ta okrągła rocznica to dobry moment, aby przypomnieć sobie, jak na przestrzeni czasu zmieniła się technologia – pięć dekad temu, dzięki telewizji, widzowie na całym świecie mogli uczestniczyć w tym przełomowym wydarzeniu oglądając je na ekranach o przekątnej 19 czy 30 cali. Dziś mogą to przeżyć jeszcze raz, ale tym razem w jakości 8K.

Za sprawą telewizora QLED 8K Samsung zaproponował rozwiązanie kwestii jakości wyświetlanych materiałów. Poprzez zastosowanie technologii Inteligentnego Skalowania do 8K [1], która wspierana jest przez Procesor Quantum 8K widzowie mogą zobaczyć filmy w zupełnie nowej odsłonie – wyraziste, pełne szczegółów i kolorów. Ta technologia powala także wrócić do materiałów archiwalnych, dając im nowe życie.

Połączenie unikatowej treści i najnowocześniejszych technologii było inspiracją do powstania nowej kampanii multimedialnej i spotu dla telewizora Samsung QLED 8K. Materiały stworzone wraz z CNN Films nawiązują do filmu dokumentalnego „APOLLO 11”. Przypominają one dokonania ludzkości sprzed 50 lat i podkreślają postęp technologiczny, jaki się dokonał na przestrzeni lat.

Film dokumentalny „APOLLO 11” to prawdziwie kinowe wydarzenie. Widzowie będą mogli wziąć udział w historycznej misji NASA, której przewodzili astronauci Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Oprócz premierowej prezentacji, która odbędzie się 23 czerwca, dokument będzie także wyświetlany w CNN w sobotę 29 czerwca oraz w sobotę 20 lipca o godz. 21:00.

Historia widziana na nowo

W trakcie tego pamiętnego dnia z 1969 roku, dzięki telewizji, widzowie na całym świecie mogli uczestniczyć w niezwykłym osiągnięciu ludzkości. Teraz, po półwieczu, Samsung ponownie tworzy historię, na nowo wyznaczając granice możliwości technologicznych za sprawą QLED 8K – telewizora, który pozwala użytkownikom oglądać treści wideo w najwyższej rozdzielczości, jaka jest dostępna w domowych ekranach.

– Technologia i transmisje telewizyjne stały się kluczem do umożliwiania ludziom na całym świecie doświadczania najważniejszych momentów współczesnej historii – powiedział Grace Dolan, Vice President, Home Entertainment Demand Generation, Samsung Electronics America. – By uczcić 50. rocznicę założenia firmy Samsung Electronics i pierwszego lądowania na Księżycu przygotowaliśmy wraz z CNN reklamę telewizyjną i kampanię multimedialną pod hasłem „Tworzymy historię”, która prezentuje zalety QLED 8K. Kampania gloryfikuje dokonania ludzkości z przeszłości, jednocześnie ukazując przyszłość, w której Samsung zbliża do siebie ludzi za pomocą 8K.

Opracowane przez adam&eveNYC spot telewizyjny i kampania multimedialna Samsung „Tworzymy historię” prezentują zdjęcia z lądowania na Księżycu udostępnione przez twórców przełomowego filmu dokumentalnego „APOLLO 11”. Samsung będzie również sponsorem premiery tego dokumentu w stacji CNN – materiał zostanie zaprezentowany 23 czerwca o godz. 21:00 (23:00 czasu wschodniego) przy ograniczonych przerwach na reklamy. Przedstawiona zostanie także specjalna, 60-sekundową wersja spotu „Tworzymy historię”. Wyreżyserowany i wyprodukowany przez Todda Douglasa Millera dokument „APOLLO 11” powstał na podstawie niedawno odkrytych, nigdy wcześniej nie prezentowanych archiwalnych nagrań wideo w formacie 70 mm oraz przy wykorzystaniu ponad 11 tys. godzin nieskatalogowanych nagrań audio przekazanych przez NASA i Archiwum Narodowe.

„APOLLO 11” (oraz „Apollo 11: First Steps Edition”) to owoc ponad dwóch lat współpracy Miller’s Statement Pictures i CNN Films. Jest to już trzeci film stworzony przez te dwie wytwórnie. W przeszłości wyprodukowały one wspólnie m.in. krótkometrażowy dokument THE LAST STEPS, którego dystrybucją zajął się Great Big Story i który dotyczył ostatniej księżycowej misji NASA – Apollo 17.

[1] Efekty mogą się różnić w zależności od typu materiałów oraz ich formatu. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera oraz w niektórych przypadkach przy włączonym Trybie Ambient lub Gra.