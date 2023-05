King Gizzard & The Lizard Wizard zapowiadają swój pierwszy [w tym roku] album

Grupa King Gizzard & The Lizard Wizard ogłasza premierę nowego albumu. Krążek zatytułowany PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation ukaże się 16 czerwca, a już teraz można posłuchać pierwszego kawałka – Gila Monster.

Na PetroDragonic Apocalypse…, Księżyc pojawia się w pełni, a kontrolę ponownie przejmują niebezpieczne, wilkołacze wcielenia. To drugie pełnometrażowe podejście grupy do thrashu – po wydanym w 2019 roku Infest The Rats’ Nest.

Wideo do kawałka Gila Monster wyreżyserował SPOD, który wyjaśnia: – Chciałem stworzyć Władcę Pierścieni 4, ale jednocześnie zrobić grę wideo, więc pomieszałem dwa rodzaje mediów i wyszła mi majestatyczna podróż w poszukiwaniu prawdy oraz władzy w przeklętym świecie.

W warstwie tekstowej nowy album King Gizzard z pozoru wydaje się pełen humoru, jednak wystarczy odrobinę się zagłębić, by przekonać się o złożoności historii. Teksty inspirowane Biblią i Szekspirem przeplatają się z czarnym humorem oraz przygnębiającymi, destrukcyjnymi motywami.