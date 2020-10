Kickstarter oficjalnie trafia do Polski

Najpopularniejsza platforma crowdfundingowa przez długi czas omijała nasz kraj, co sprawiło, że na rynku pojawiło się wiele innych, podobnych inicjatyw typu PolakPotrafi i Wspieram.to. Teraz mają one poważnego konkurenta – Kickstarter właśnie rozpoczął działalność w Polsce.

Polski Kickstarter umożliwi prowadzenie zbiórki pieniędzy na dowolnie wybrany projekt w euro lub złotówkach, chociaż interfejs portalu nie wspiera polskiego tłumaczenia. Zasady pozostają niezmienne: jeśli dany projekt zbierze określoną na początku zbiórki kwotę w wyznaczonym czasie, pieniądze zostaną przekazane na konto jej właściciela, który wykorzysta zgromadzone fundusze do realizacji swojego pomysłu. Zachętę do wsparcia inicjatywy stanowią różnego rodzaju nagrody, od gadżetów z logiem i egzemplarzy gotowego produktu, aż po możliwość współtworzenia projektu. W przypadku braku zainteresowania, wpłacone pieniądze trafią z powrotem do wspierających.



Rodzima wersja portalu działa ledwie od wczoraj, a już ma na koncie duży sukces – w ciągu kilku godzin udało się sfinansować grę planszową FrostPunk, opartą na grze komputerowej od 11 Bit Studios. Na ten cel projektanci ze studia Glass Cannon Unplugged potrzebowali niecałe 900 tysięcy złotych, a na chwilę obecną udało się zebrać ponad 3,6 mln złotych. Możliwość oficjalnego zaprezentowania się na Kickstarterze to cenna szansa dla wielu projektów – mogą dzięki temu dotrzeć do odbiorców zagranicznych, którzy mogą być zainteresowani wsparciem przedsięwzięcia. Oprócz Polski, Kickstarter ruszył także w Grecji i Słowenii, a łącznie obecny jest w 25 krajach.