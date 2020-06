KFC prezentuje… KFConsole

Cały gamingowy świat zamarł w oczekiwaniu na konsole nowej generacji – doniesienia na temat PlayStation 5 i Xbox Series X zdominowały portale dla graczy. Sytuacja ta stała się łakomym kąskiem dla PR-owców sieci fast-foodów KFC, którzy postanowili w nietypowy sposób włączyć się do gry.

Na oficjalnym twitterze KFC Gaming pojawił się nietypowy post promujący… KFConsole. W krótkim klipie dowiadujemy się, że to prawdziwie next-genowa konsola o kształcie kubełka KFC, wyposażona w funkcję, której na próżno szukać u konkurencji – specjalną komorę do podgrzewania chrupiącego kurczaka. Ponadto reklama obiecuje pełną kompatybilność z innymi platformami oraz grę w rozdzielczości 4K i 120 kl./s; na jego końcu podana jest natomiast data 12 listopada 2020 roku. Twitter natychmiast podchwycił całą akcję i zadał KFC kilka ważnych pytań, w tym o tytuły na KFConsole – jednym z nich ma być dostępny na Steamie dating sim I Love You, Colonel Sanders (czyli jednak nic na wyłączność).



O ile konsola raczej nie ujrzy światła dziennego, pozostaje pytanie, co tak naprawdę KFC zaplanowało na listopad – możliwe, że będzie to akcja promocyjna związana z premierą nowej generacji konsol. Sieć fast-foodów specjalizuje się w przeprowadzaniu nietypowych kampanii skierowanych do graczy i miłośników gadżetów. Wśród nich znalazła się chociażby klawiatura z miniaturowymi kawałkami kurczaka zamiast liter (i towarzysząca jej mysz w kształcie udka), wspomniana już gra pozwalająca na romans z Pułkownikiem Sandersem (w wersji rodem z anime) oraz prowadzona obecnie akcja budowania instalacji o tematyce związanej z KFC w Minecrafcie.