Kamery Yale Wi-Fi Smart Living na posterunku

Rozwiązania smart home zostały stworzone po to, by ułatwiać nam życie, jednak czasami tylko je komplikują. Zarządzanie systemem jest żmudne i czasochłonne, jeśli w naszej domowej sieci pracują niekompatybilne ze sobą urządzenia; każde z nich wymaga skorzystania z osobnej aplikacji mobilnej, a zgodne sterowanie ich pracą za pomocą asystenta głosowego nie zawsze okazuje się możliwe. To szczególnie irytujące w przypadku inteligentnych systemów bezpieczeństwa – gdy kamery nie współpracują ze sobą, skuteczność całego systemu natychmiast spada.

Najprostszym sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest stworzenie instalacji opartej o produkty jednej firmy. Niedawno na rynku pojawiły się nowe kamery od Yale z serii Smart Living, które obejmą kompleksową ochroną wszystkie punkty twojego domu, od wnętrz po ogród i drzwi wejściowe.

Strażnik obejścia

Zewnętrzne kamery bezpieczeństwa to pierwsza linia ochrony przed wieloma niebezpieczeństwami – pozwolą one natychmiast zauważyć niepokojące zjawisko i w razie potrzeby na nie zareagować. Kamera Yale Wi-Fi Pro 4 MP rejestruje obraz w wysokiej jakości QHD o każdej porze dnia i nocy; zaawansowany system noktowizji obejmuje obszar w polu widzenia 30 m od urządzenia.

Gdy sprzęt zarejestruje ruch, prześle ci stosowną notyfikację i umożliwi podgląd widoku z kamery na żywo. Aplikacja mobilna Yale View pozwala skonfigurować strefy aktywności czujnika ruchu; jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, nie musisz obawiać się, że sprzęt będzie bombardował cię notyfikacjami za każdym razem, gdy w jego polu widzenia pojawi się samochód. Yale Wi-Fi Pro 4 MP jest w pełni odporna na nieprzyjazne warunki pogodowe, a także łatwa w instalacji; dzięki podłączeniu do sieci elektrycznej nie trzeba regularnie doładowywać jej akumulatorów.

Specjalną uwagą należy także otoczyć swoje drzwi wejściowe. Do tego celu posłuży nam kamera Yale Wi-Fi Front Door Light & Siren, wyposażona w matrycę 1080p z 10-metrową noktowizją, mikrofon i głośnik. Gdy ktoś pojawi się przed drzwiami wejściowymi, urządzenie poinformuje nas o tym za pośrednictwem aplikacji.

Po podejrzeniu kto to, będziemy mogli porozmawiać z nim z dowolnego miejsca na świecie, na przykład prosząc kuriera o zostawienie przesyłki na progu lub u sąsiada. Jeśli okaże się, że nasz gość zalicza się do tych niepożądanych, wbudowany alarm i reflektor o mocy 160 lumenów pomogą go odstraszyć. Kamerka jest odporna na deszcz i skrajne temperatury, więc możemy zamontować ją w dowolnym miejscu.

Liczy się wnętrze

Nawet w przypadku, gdy twój dom jest wzorowo chroniony od zewnątrz, warto zainwestować w kilka kamer wewnętrznych. Pozwolą one objąć dodatkową ochroną newralgiczne punkty mieszkania, a także podejrzeć, co porabiają twoje zwierzaki domowe, gdy akurat przebywasz poza domem. Yale Wi-Fi Indoor Pan & Tilt to propozycja dla osób, które chcą objąć polem widzenia całą przestrzeń – matryca 1080p osadzona jest na mechanicznej, ruchomej główce. System inteligentnego podążania za ruchem potrafi „zakotwiczyć” wzrok kamery na poruszającym się obiekcie i na bieżąco śledzić jego położenie w poziomie i pionie. Widok z urządzenia podejrzymy w aplikacji mobilnej, która umożliwia także dwustronną komunikację.

16-krotny zoom cyfrowy zarejestruje każdy szczegół na nagraniu, a system reagowania na nagłe dźwięki będzie trzymał rękę na pulsie nawet w sytuacji, gdy podejrzany obiekt znajdzie się poza polem widzenia sprzętu. Gdy wrócisz do domu, możesz natomiast przełączyć Indoor Pan & Tilt w tryb prywatności, zasłaniający obiektyw i zapewniający ci spokój ducha.

Idealnym uzupełnieniem systemu jest Yale Wi-Fi Indoor Camera Full HD: minimalistyczna, prosta w obsłudze kamerka z możliwością zamontowania na ścianie lub ustawienia na płaskiej powierzchni. Pozwala ona podglądać obraz z domu w czasie rzeczywistym, a w przypadku wykrycia niepokojącej aktywności, automatycznie poinformuje nas o jej wystąpieniu. Dzięki modułowi noktowizyjnemu o zasięgu 8 m, kamerka będzie chroniła twój dom także w nocy.

Mimo kompaktowego designu urządzenie otrzymało także supergłośną syrenę alarmową – 80 dB mocy na pewno odstraszy nawet najbardziej zdeterminowanego rabusia. Mikrofon i głośnik pozwalają natomiast na zdalne zagadanie do domowników lub zwierzaków.

Wszystkie kamery od Yale są kompatybilne z dostępną na Androidzie i iOS aplikacją Yale View, co umożliwia zarządzanie całym systemem z poziomu jednego programu, a także mogą być sterowane za pomocą Amazon Alexy i Asystenta Google.