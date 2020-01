Allegro Gadane – serwis społecznościowy dla użytkowników portalu

Popularna platforma sprzedażowa Allegro doczekała się właśnie… serwisu społecznościowego. Allegro Gadane to miejsce, gdzie każdy użytkownik może zadać pytanie na temat korzystania z serwisu.

Zasada działania Gadane jest prosta: to właściwie forum internetowe połączone z prowadzonym przez moderatorów blogiem społeczności. Skorzystać z niego może każdy posiadacz konta Allegro, wystarczy, że zaloguje się on do serwisu za pomocą tego samego loginu i hasła. Na chwilę obecną użytkownicy mogą zadawać pytania w dwóch kategoriach, „Dla kupujących” i „Dla sprzedających”; ta druga dodatkowo podzielona została na działy dla początkujących i zaawansowanych sprzedawców. Allegro obiecuje, że w przyszłości dodane zostaną nowe kategorie, dotyczące nie tylko działania platformy sprzedażowej, ale także luźniejszych dyskusji.

Szczególnie wartościowe lub pomocne posty będą mogły być wyróżniane przez użytkowników za pomocą „lajków”, tutaj nazwanych „W punkt!”. To nie tylko sposób dziękowania za pomoc, lecz także wskazywania, które osoby dysponują największą wiedzą w zakresie funkcjonowania Allegro. Najbardziej zasłużeni userzy zostaną odznaczeni odpowiednią rangą. Przyznane punkty i historię aktywności można sprawdzić na profilu użytkownika, na który można również wrzucać zdjęcia.

To nie pierwsza próba stworzenia serwisu dla społeczności użytkowników Allegro. Kilka lat temu na portalu funkcjonowało forum internetowe Cafe Allegro, które zostało zamknięte w 2015 roku. Miejmy nadzieję, że Gadane nie powtórzy jego losu i będzie rozwiązywało problemy użytkowników przez długi czas.