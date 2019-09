IFA 2019: nowe soundbary i głośniki JBL

Na targach IFA nie mogło oczywiście zabraknąć dobrze znanych producentów audio. W tym roku JBL przyjechał na nie z mocnymi propozycjami – inteligentnymi głośnikami, soundbarami i przenośnym sprzętem.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znalazły się aż trzy soundbary. JBL Bar 5.1 Surround to najnowszy flagowiec marki, zapewniający dźwięk o łącznej mocy 550 W. Dzięki zastosowaniu technologii MultiBeam umożliwia on uzyskanie dźwięku przestrzennego bez konieczności podłączania tylnych głośników. Urządzenie obsługuje Chromecasta i Apple AirPlay 2, a na dodatek jest kompatybilne z Dolby Vision. Został on wyceniony na 500 USD (ok. 1 970 PLN).

JBL Bar 2.1 Deep Bass to bardziej kompaktowe rozwiązanie o łącznej mocy 300 W i obsłudze MultiBeam. Zostało ono wyposażone w moduł Bluetooth i kosztuje 300 USD (ok. 1 180 PLN). Najprostszy soundbar z serii, JBL Bar 2.0 All-in-One, to jedyny sprzęt bez dedykowanego subwoofera. Generuje on moc 80 W i posiada łączność Bluetooth. Jest wyceniony na 180 USD (710 PLN).

Miłośnicy wirtualnych asystentów powinni zwrócić uwagę na JBL Link Music i Link Portable – głośniki z obsługą Asystenta Google. Oprócz możliwości głosowego sterowania otrzymały one także wsparcie dla Chromecasta i Apple AirPlay 2. Link Music kosztuje 100 USD (ok 400 PLN), a większy, bezprzewodowy i wodoodporny Link Portable – 150 USD (ok. 590 PLN). Trafią one do sklepów jesienią tego roku. JBL zaprezentowało także nową wersję imprezowego Pulse 4, który może odtwarzać efekty świetlne nawet bez muzyki. Jego bateria starcza na 12 godzin pracy. Głośnik trafi do sklepów na jesieni w cenie 200 USD (ok. 790 PLN).