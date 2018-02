Gordon Ramsay przemówi przez Alexę

Niektóre dodatki do Alexy pomogą ci w produktywniejszym zarządzaniu swoim czasem lub ułatwią wykonywanie codziennych czynności. Niektóre są bezużyteczne, ale zabawne. Do tych ostatnich należy możliwość poproszenia słynnego kucharza i restauratora Gordona Ramsaya o opinię na temat twojego dania.

Znany z dosadnych i często wulgarnych komentarzy na temat podsuwanych mu potraw Gordon Ramsay może teraz obsmarować i twoje osiągnięcia kulinarne. Wystarczy uruchomić dodatek w menu dowolnego urządzenia obsługującego Alexę i zapytać wirtualną asystentkę o to, co Gordon Ramsay myśli o danej potrawie. W większości przypadków recenzja jest negatywna (chociaż wszystkie przekleństwa są ocenzurowane), ale od czasu do czasu szef kuchni pochwali danie. Ponadto dodatek ma zawierać specjalne okolicznościowe odzywki, którymi Gordon Ramsay skomentuje świąteczne potrawy.

Nowa umiejętność Alexy jest efektem współpracy Gordona Ramsaya i Amazonu, której zwieńczeniem była reklama Amazonu wyświetlona podczas tegorocznego finału Super Bowl. Autorem dodatku jest Ground Control.