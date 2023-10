JBL MP350 Classic – odtwarzacz strumieniowy na miarę XXI wieku

Odtwarzacz JBL MP350 Classic jest inspirowany wzmacniaczem JBL SA600 z lat 60-tych ubiegłego wieku. Stylizacja retro i panele boczne z forniru orzechowego sprawiają, że MP350 Classic jest idealnym partnerem dla klasycznych i retro systemów hi-fi. Designem idealnie pasuje do głośników JBL Classic i Studio Monitor wykończonych w orzechu oraz do wzmacniacza JBL SA550.

JBL MP350 Classic obsługuje większość smartfonów i tabletów, a także popularne usługi przesyłania strumieniowego. Wystarczy podłączyć MP350 Classic do sieci domowej za pomocą Wi-Fi lub Ethernet, aby cieszyć się natychmiastowym odtwarzaniem za pomocą Apple Airplay 2 lub Google Chromecast. JBL MP350 Classic odtwarza muzykę bezpośrednio ze Spotify Connect i Tidal Connect, a dla zaawansowanych użytkowników MP350 Classic jest gotowy do współpracy z Roon Ready, z obsługą Hi-res i MQA. Cały dźwięk cyfrowy jest wyprowadzany na wyjścia analogowe przy użyciu referencyjnego przetwornika cyfrowo-analogowego o wysokiej rozdzielczości z eliminacją zniekształceń jitter w domenie czasowej, co zapewnia doskonały dźwięk za każdym razem. Sugerowana cena detaliczna to 4 690 PLN.