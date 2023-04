Światowa premiera Lexusa LM

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Samochód dołącza do gamy najbardziej luksusowych aut w swoich segmentach z literą „L” w nazwie obok limuzyny LS, coupe i kabrioleta LC oraz oferowanego na wybranych europejskich rynkach SUV-a LX.

Lexus LM powstał jako oddzielny model, a nie jako przystosowana wersja samochodu dostawczego. To dlatego LM ma układ jezdny zgodny z założeniami koncepcji Lexus Driving Signature, która opiera się na trzech filarach – pewności prowadzenia, kontroli nad autem i komforcie jazdy w każdych warunkach. Auto ma nadwozie o dużej sztywności oraz nisko położony środek ciężkości dzięki zastosowaniu platformy GA-K.

Absolutnym priorytetem dla priojektantów był najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. We wnętrzu zadbano o najwyższą jakość wykonania oraz zaawansowane technologie, które są intuicyjne w obsłudze. Fotele są wygodne, a układ Lexus Climate Concierge dba o odpowiednią temperaturę, jakość powietrza oraz oświetlenie wnętrza. Auto wyróżnia także 48-calowy ekran HD oraz unikalne nagłośnienie Mark Levinson 3D Surround Sound, które zostało zaprojektowane specjalnie do tego modelu.

Lexus LM będzie dostępny w Europie jesienią 2023 roku.

Wnętrze jak z prywatnego odrzutowca

Lexus chciał zaprojektować wnętrze, które będzie tak komfortowe jak domowy salon, a jednocześnie będzie miało wszystkie atrybuty mobilnego biura, czyli cechy jakich nie oferuje żaden inny model na rynku. W trakcie prac nad autem konsultowano się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najzamożniejszymi klientami, by sprostać ich oczekiwaniom. Okazało się, że dla nich najwyższy poziom luksusu oznacza przestrzeń, w której mogą się zreklasować zarówno fizycznie jak i psychicznie. To dla nich ważniejsze nawet od dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii.

To podejście zgodne z zasadami tak bliskiej wartościom marki Lexus japońskiej gościnności Omotenashi. Dlatego zaprojetkowano wnętrze, w którym komfort jest skrojony na miarę oczekiwań pasażerów, a wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii jest łatwe i intuicyjne, co szczególnie istotne dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Najlepszym przykładem jest możliwość obsługi pracy klimatyzacji, oświetlenia i foteli zgodnie z preferencjami pasażera przy pomocy jednego przycisku. LM powstał z zachowaniem najwyższych standardów jakości wykonania, co sprawia, że można go stawiać na równi z najbardziej ekskluzywnymi limuzynami.

Kabina siedmiomiejscowa

Lexus LM oferowany będzie z dwoma rodzajami kabiny – siedmiomiejscową oraz czteromiejscową. W wariancie z siedmioma fotelami środkowy rząd foteli VIP będzie miał najwięcej przestrzeni i będzie do niego najłatwiejszy dostęp. W dodatkowym trzecim rzędzie zamontowane będą składane fotele, które można złożyć, gdy potrzebna jest większa przestrzeń bagażowa.

Kabina czteromiejscowa

Lexus LM z czteromiejscową kabiną to najwyższy poziom luksusu. W drugim rzędzie zamontowano dwa bardzo komfortowe, wielofunkcyjne fotele. Wyróżnikiem tej wersji jest przegroda, która oddziela kabinę kierowcy od przestrzeni pasażerskiej. W przegrodzie zabudowano 48-calowy wyświetlacz w jakości HD oraz szklany panel, który może zostać przyciemniony, by stworzyć bardziej prywatną atmosferę. Wersja z czterema miejscami ma też 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zaawansowany układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do dobrania odpowiedniej temperatury wewnątrz.

Komfortowe fotele

Nowe fotele w Lexusie LM zostały zaprojektowane tak, by zminimalizować kołysanie się głów pasażerów, przez co mają oni dobre pole widzenia, a także zredukowano nieprzyjemne wibracje. Kształt foteli poprawia pozycję, bezpiecznie podtrzymując ciało od miednicy po klatkę piersiową, a tym samym powoduje lepszy rozkład nacisku na dolne partie ciała. Boczki foteli pomagają utrzymać prostą sylwetkę i wyprostowaną miednicę, co ogranicza garbienie się pasażera podczas jazdy.

Wydłużone zagłówki dbają o komfort nie tylko szyi, ale przede wszystkim górnej partii pleców, co sprawia, że kręgosłup jest stabilny. Wydłużane i regulowane siedziska zapewniają dobre podparcie nóg. W wersji czteroosobowej tylne fotele mogą zostać rozłożone do pozycji leżącej podobnie jak ma to miejsce w lotniczych fotelach z pierwszej klasy.

Poduszki foteli wykonano z dwóch różnych materiałów, by stworzyć miękką powierzchnię na twardej bazie. Dodatkowo mają funkcję odchylania, by zapobiec przesuwaniu się pasażerów podczas hamowania. Oprócz elektrycznej regulacji, podgrzewania i wentylacji fotele mają też pneumatyczny system podparcia lędźwiowego z czterema poziomami ustawień, dzięki czemu można wypełnić przestrzeń pomiędzy ciałem pasażera a oparciem, co redukuje nieprzyjemne wibracje.

Intuicyjny panel obsługi

Szybka oraz intuicyjna obsługa wielu funkcji auta możliwa jest przy pomocy panelu, który został zaprojektowany w stylu znanym ze smartfonów. Służy on do ustawienia zgodnie z preferencjami systemu audio, układu klimatyzacji, foteli, oświetlenia wnętrza oraz rolet okiennych. LM jest także pierwszym samochodem, który oferuje asystenta głosowego reagującego na komendy wydawane przez pasażerów tylnych foteli.

Doskonale wyciszone wnętrze

Jednym z najważniejszych priorytetów było zapewnienie jak najlepszego wyciszenia kabiny. W przypadku modelu LM dążono do zapewnienia naturalnej ciszy, a nie głuchej ciszy znanej ze studiów nagraniowych czy pomieszczeń dźwiękoszczelnych.

Konsturkcja pojazdu została uszczelniona, a prześwity między drzwiami i metalowymi elementami zmniejszone. Zastosowano też felgi i opony, które redukują hałas. We wnętrzu działa system Active Noise Control, który w trakcie jazdy przesyła fale dźwiękowe w przeciwnych fazach przez głośniki, redukując gromadzenie się hałasu o niskiej częstotliwości. Jego działanie jest precyzyjnie kontrolowane przy pomocy specjalnego mikrofonu monitorującego poziom hałasu wewnątrz, dostosowanego do układu kabiny.

W czteromiejscowym LM zastosowano pięciowarstwową podsufitkę, która nie pochłania dźwięku, co ułatwia prowadzenie rozmowy.

Mark Levinson 3D Surround Sound

Z myślą o modelu LM zaprojektowano specjalny system nagłośnienia Mark Levinson 3D Surround Sound, który w wersji siedmiomiejscowej ma 21 głośników, a w wariancie czteromiejscowym 23 głośniki. Jakość dźwięku jest porównywalna z najlepszymi zestawami kina domowego.

48-calowy wyświetlacz

W wersji czteromiejscowej w dolnej części przegrody umieszczono 48-calowy ekran HD, ustawiony pod odpowiednim kątem dla oglądających. Ma on trzy tryby wyświetlania – na pełnym ekranie, tryb kinowy oraz ekran podzielony na dwie niezależne części z oddzielnymi zestawami słuchawkowymi dla pasażerów lewego i prawego fotela.

Na ekranie można wyświetlać treści bezpośrednio z telefonu lub tabletu, można też podłączyć się do ekranu przez porty HDMI. System może służyć zarówno do rozrywki, jak i do prowadzenia spotkań biznesowych online.

Rozbudowany Lexus Climate Concierge

Lexus LM ma specjalną wersję układu Lexus Climate Concierge z funkcjami, które wykraczają poza obsługę systemu klimatyzacji. Przy pomocy jednego przycisku można wybrać ustawienia osobiste klimatyzacji, oświetlenia tylnej części kabiny, rolet okiennych czy pochylenia oparcia fotela.

LM w wersji czteromiejscowej ma czujniki termiczne zintegrowane w środkowej przegrodzie. Przy pomocy podczerwieni mierzą temperaturę pasażerów i otoczenia, by precyzyjnie schłodzić lub ogrzać kabinę tam, gdziej jest to potrzebne. Ponadto, w przegrodzie zamontowano specjalne kratki wentylacyjne, które mogą kierować powietrze specjalnie po to, by ogrzać dłonie lub stopy.

Lexus LM wykorzystuje technologię nanoe X. W tym systemie oczyszczania powietrza cząsteczki wody są uwalniane do strumienia powietrza zawierającego mikroskopijne rodniki hydroksylowe, które hamują wirusy, bakterie, pyłki i inne alergeny oraz przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się pleśni. Nanoe X pomaga również usuwać nieprzyjemne zapachy i zatrzymywać odparowywanie wilgoci, co prowadzi do nawilżenia skóry i włosów.

Lexus Climate Concierge w modelu LM jest tak precyzyjny, ze pozwala dobrać ustawienia temperatury dla różnych części ciała – głowy, klatki piersiowej, ud i stóp.

Najwyższy poziom Omotenashi

W nowym Lexuie LM marka zadbała o zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. W modelu czteromiejscowym górna część przegrody jest szklana, dzięki czemu pasażerowie mogą patrzeć na drogę. Przegrodę można przyciemnić lub zasłonić w zależności od potrzeb.

W kabinie zastosowano bardzo dyskretne oświetlenie ambientowe, które umieszczono w suficie i poszyciu bocznym, a dodatkowo precyzyjne oświetlenie zapewaniają lampki sufitowe. Model czteromiejscowy ma także oświetlenie podłogi. Gama ustawień kolorystycznych jest szeroka i zawiera 14 odcieni pogrupowanych w pięciu różnych nastrojach.

Wiele przydatnych funkcji jest rozmieszczonych dyskretnie, niemal wtopionych w konstrukcję auta jak np. rozkładane stoliki, bezprzewodowe ładowarki, schowki, złącza, lampki do czytania czy lusterka.

Doskonała widoczność

Lexus zadbał też o zminimalizowanie przyczyn choroby lokomocyjnej, którą może wywołać czytanie czy korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jazdy. Dlatego zastosowano tak duże szyby, jak to było możliwe, by pasażerowie zawsze wiedzieli, jak porusza się auto. Dodatkowo zastosowano okna dachowe oraz zapewniono pasażerom tylnych rzędów dobrą widoczność przez przednią szybę.

Kokpit zgodny z koncepcją Tazuna

Wyświetlacze, przełączniki i pokrętła rozmieszczono zgodnie z zasadami koncepcji Tazuna, by kierowca mógł być przez cały czas skupiony na drodze. Kierownica została umieszczona bliżej kierowcy i w bardziej pionowej pozycji, precyzyjnie dobrano też umiejscowienie pedałów oraz podnóżka.

Kabina kierowcy to otwarta przestrzeń z prostym układem deski rozdzielczej, dużym, dotykowym wyświetlaczem oraz konsolą środkową z możliwością łatwego dostosowania do potrzeb zawodowego kierowcy.

Kierowca może korzystać z szeregu funkcji ułatwiających prowadzenie jak cyfrowe lusterko wsteczne, które cały czas pokazuje sytuację za samochodem. System kamer panoramicznych 360 stopni pomoże w manewrowaniu w ciasnych przestrzeniach.

Wykończenie wnętrza

Wnętrze Lexusa LM wykonano z najlepszych materiałów takich jak tapicerka ze skóry L-anilinowej najwyższej jakości z kontrastującą lamówką, czy nowe wykończenie z drewna w kształcie charakterystycznej japońskiej jodełki stworzone w technologii druku 3D.

Stylistyka nadwozia

Kształt nadwozia ma proporcje i wymiary, które zapewniają dużą przestrzeń we wnętrzu, łatwy dostęp do środka oraz ułatwiają manewrowanie. Auto ma 5 130 mm długości, 1 890 mm szerokości oraz 1 945 mm wysokości, a także bardzo duży rozstaw osi (3 000 mm), który jest kluczowy dla komfortu pasażerów.

Patrząc na auto z przodu dostrzeżemy nową koncepcję atrapy chłodnicy, w której zachowano charakterystyczny dla marki kształt dolnej części grilla, a także wyraźnie zarysowano przednią krawędź maski, którą spajają reflektory. Łatwy dostęp do środka jest możliwy dzięki dużym, przesuwnym drzwiom.

Napęd hybrydowy

W Europie Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM/184 kW, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm.

Lexus LM w standardzie będzie miał inteligentny napęd na cztery koła E-FOUR ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś.

Zaawansowane technologie poprawiające właściwości jezdne

Lexus LM wyposażony jest w szereg technologii, które poprawiają właściwości jezdne i zwiększają komfort pasażerów w trakcie podróżowania. Jedną z nich jest pionierski tryb jazdy Rear Seat Comfort, który dopasowuje ustawienia zawieszenia, rozkład momentu obrotowego oraz tłumi nadmierne wibracje. O wygodę pasażerów dbają także układ wspomagania hamowania Automatic Smart Stop, system Pitch Control oraz adaptacyjne zawieszenie o zmiennej sile tłumienia (AVS).