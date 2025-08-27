Ad image
Newsy

JBL Endurance Zone – nowe otwarte słuchawki sportowe z technologią OpenSound

Słuchawki, które dotrzymają ci kroku

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

JBL prezentuje Endurance Zone – najnowsze, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki sportowe z technologią OpenSound, które łączą dynamiczny dźwięk, komfort i wyjątkową wytrzymałość. To propozycja dla osób aktywnych, które chcą cieszyć się muzyką podczas treningów, nie tracąc kontaktu z otoczeniem.

Nowość od JBL oferuje 8 godzin pracy na jednym ładowaniu oraz dodatkowe 24 godziny energii w etui ładującym, co wystarcza nawet na tydzień intensywnych treningów. Dzięki funkcji szybkiego ładowania 10 minut podłączenia przez USB-C wystarczy, aby uzyskać kolejne 3 godziny odtwarzania.

Najważniejsze funkcje JBL Endurance Zone:

  • Technologia OpenSound – czysty, kierunkowy dźwięk bez odcinania od otoczenia i minimalne przenikanie na zewnątrz.
  • Dynamiczne brzmienie – przetwornik 18×11 mm i adaptacyjny algorytm wzmacniający bas.
  • Wytrzymałość klasy IP68 – odporność na wodę, kurz, pot, a nawet słoną wodę i piasek.
  • Pewne dopasowanie – ergonomiczny silikonowy zaczep na uszy i pałąk zapamiętujący kształt.
  • Wysoka jakość rozmów – podwójne mikrofony z redukcją hałasu i wiatroszczelną konstrukcją.
  • Inteligentne funkcje – aplikacja JBL Headphones z 10-pasmowym korektorem, szybkie parowanie Google Fast Pair, lokalizator Google Find My Device oraz multipoint.

Endurance Zone sprawdzą się zarówno na siłowni, jak i podczas biegania w terenie – są lekkie, stabilne i zaprojektowane tak, aby przetrwać nawet najbardziej wymagające warunki atmosferyczne. To sprzęt, który może towarzyszyć w maratonie, intensywnym treningu, ale też w codziennym użytkowaniu.

Cena słuchawek wynosi 539 PLN.

Może cię także zainteresować

Wspólny projekt smart home Sonosa i IKEI

Nowy dysk sieciowy QNAP TS-210

Hyundai IONIQ 5 na nowo definiuje elektromobilność

Sony prezentuje nowe słuchawki WF-C710N z redukcją hałasu

Włączamy drugi bieg! Poznaj Internet2 i sieć Abilene

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł SanDisk prezentuje WD Blue SN5100 NVMe SSD – szybszy dysk dla twórców i profesjonalistów

Ostatnie newsy

SanDisk prezentuje WD Blue SN5100 NVMe SSD – szybszy dysk dla twórców i profesjonalistów
Newsy
Cate Blanchett nową globalną ambasadorką UNIQLO
Newsy
Nowy Peugeot 308 i 308 SW – francuski styl i przyjemność z jazdy w nowoczesnym wydaniu
Moto Newsy
RØDECaster Video z darmową obsługą NDI
Newsy