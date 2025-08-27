SanDisk prezentuje WD Blue SN5100 NVMe SSD – szybszy dysk dla twórców i profesjonalistów

SanDisk rozszerza swoją ofertę o nowy nośnik pamięci WD Blue SN5100 NVMe SSD, zaprojektowany z myślą o twórcach i profesjonalistach pracujących nad wymagającymi projektami – od montażu i renderingu po obliczenia związane z AI.

Dysk w standardzie PCIe Gen 4.0 oferuje nawet o 30% wyższe prędkości niż poprzednia generacja WD Blue SN5000, co przekłada się na błyskawiczne transfery dużych plików wideo, zdjęć czy folderów projektowych. Dzięki technologii SanDisk BiCS8 QLC NAND praca z materiałami w rozdzielczości 4K i 8K staje się płynna i stabilna, a użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości multitaskingu.

Kluczowe cechy WD Blue SN5100 NVMe SSD:

Ekspresowe prędkości odczytu – do 7 100 MB/s (modele 1–2 TB).

NCache 4.0 – wyższa responsywność aplikacji i szybkie kopiowanie dużych plików.

Szeroka gama pojemności – 500 GB, 1 TB, 2 TB oraz 4 TB (największa wersja dostępna od października).

5-letnia ograniczona gwarancja, niezależnie od wybranego modelu.

Nowy dysk można już kupić w sklepie online shop.sandisk.com w cenie od 205 PLN (500 GB), 332 PLN (1 TB) i 574 PLN (2 TB).

SanDisk podkreśla, że WD Blue SN5100 to rozwiązanie nie tylko dla profesjonalnych twórców, lecz także dla osób, które chcą zwiększyć wydajność swoich komputerów w codziennej pracy.