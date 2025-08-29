Projektory Samsung: The Freestyle 2. generacji i The Premiere

Rozrywka bez ograniczeń i domowe kino w wersji premium.

The Freestyle 2. generacji

Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, na domówce czy po prostu masz ochotę obejrzeć coś w łóżku – The Freestyle 2. generacji to projektor, który zawsze jest gotowy do akcji. Ten kompaktowy, ważący zaledwie 800 gramów model, oferuje projekcję w jakości Full HD (do 100 cali) niemal na każdej powierzchni: ścianie, suficie, namiocie, a nawet śniegu. Dzięki automatycznej kalibracji i funkcjom dopasowania obrazu, nie musisz martwić się o idealne ustawienie – wystarczy włączyć i cieszyć się seansem.

Wersja drugiej generacji przynosi jednak coś więcej – tryb Smart Edge Blending pozwala połączyć obraz z dwóch projektorów w jeden, panoramiczny ekran o proporcjach 21:9. To opcja nie tylko dla filmowych maratonów, ale i graczy – dzięki wbudowanej aplikacji Xbox Game Pass, The Freestyle zamienia dowolną ścianę w ekran do gier w chmurze, bez konieczności posiadania konsoli.

Działa na tym samym systemie operacyjnym co telewizory Samsung Smart TV, oferując dostęp do serwisów streamingowych i możliwość sterowania głosowego. Obsługuje też Apple AirPlay 2 oraz funkcję „Dotknij i wyświetl”, umożliwiając szybkie połączenie z telefonem.

Mobilny, designerski i wszechstronny – The Freestyle 2. generacji to technologia, która idzie za tobą, gdziekolwiek jesteś.

2 629 PLN, www.samsung.pl

The Premiere

Samsung The Premiere to propozycja dla tych, którzy marzą o kinowych wrażeniach bez wychodzenia z domu. Ten elegancki projektor o ultra krótkim rzucie wykorzystuje zaawansowaną Technologię Lasera, oferując obraz w rozdzielczości 4K o imponującej jasności 2 200 ANSI lumenów. Obraz jest wyraźny, a kolory – realistyczne i pełne głębi, także dzięki obsłudze standardu HDR10+ i trybowi Filmmaker Mode.

The Premiere nie potrzebuje wiele miejsca – wystarczy ustawić go tuż przy ścianie, aby cieszyć się nawet 120-calowym obrazem. Co więcej, projektor został wyposażony w 30-watowy system dźwięku 2.2 z głośnikami niskotonowymi, co zapewnia przestrzenne, potężne brzmienie bez potrzeby dodatkowego sprzętu audio.

Minimalistyczny design, tkaninowe wykończenia i możliwość projekcji na zwykłej ścianie sprawiają, że urządzenie harmonijnie wtapia się w każde wnętrze. Smart TV na pokładzie daje dostęp do ulubionych serwisów streamingowych – Disney+, HBO Max, Prime Video – a także pełną funkcjonalność znaną z telewizorów Samsunga. Funkcja AirPlay 2 oraz „Dotknij i wyświetl” ułatwiają połączenie ze smartfonem, a tryb Game Enhancer sprawia, że The Premiere sprawdzi się także w roli ekranu dla graczy.

10 299 PLN, www.samsung.pl