UNIQLO prezentuje nowe koszulki z serii PEACE FOR ALL

UNIQLO rozszerza swoją kolekcję charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL o cztery nowe wzory, zaprojektowane przez znanych artystów i twórców. Wśród nich znalazły się projekty legendarnego baseballisty Ichiro Suzukiego oraz cenionego aktora Koji Yakusho, znanego z filmu Perfect Days.

Nowe t-shirty są już w sprzedaży. Jak zawsze w przypadku inicjatywy PEACE FOR ALL, cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie organizacji humanitarnych: UNHCR, Save the Children oraz Plan International.

Koszulka autorstwa Ichiro Suzukiego przedstawia drzwi, do których ktoś puka – symbol otwartości na nowe wyzwania i pasje. Projekt Koji Yakusho to z kolei kadr z filmu Perfect Days z cytatem: „Next time is next time, now is now”, odwołującym się do refleksji nad uważnością i chwilą obecną. W odpowiedzi na pozytywny odbiór wcześniejszych edycji, UNIQLO przygotowało także dwa nowe wzory zaprojektowane we współpracy z firmą Akamai Technologies oraz kreatywnym dyrektorem Kashiwą Sato.

Projekt PEACE FOR ALL wystartował w 2022 roku i od tego czasu przyniósł już ponad 12,8 mln dolarów darowizn (na dzień 31 stycznia 2025), dzięki sprzedaży ponad 6,6 miliona koszulek. Celem inicjatywy jest nie tylko finansowe wsparcie działań humanitarnych, ale także promowanie pokoju poprzez osobisty przekaz twórców.

Marka UNIQLO zachęca do wspólnego działania na rzecz lepszego świata – poprzez modę, która niesie przesłanie i realną pomoc.

Więcej informacji o projekcie i dostępności koszulek: www.uniqlo.com