BIMBA Y LOLA i Akima: nowy rozdział PAPER

Kolumbijska gwiazda i kultowa torba w odsłonie FW25

2 minut(y) czytania

Hiszpańska marka BIMBA Y LOLA zaprezentowała jesienno-zimową kampanię PAPER FW25, której twarzą została kolumbijska aktorka Laura Sofía Grueso, znana jako Akima – jedno z najciekawszych, nowych nazwisk latynoskiej sceny filmowej. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialowej adaptacji Sto lat samotności, a jej charyzma i świeżość idealnie współgrają z kreatywnym, wolnym duchem marki.

Akima, dumna ze swoich korzeni i otwarta na świat, symbolizuje nowe pokolenie artystów z Ameryki Łacińskiej, którzy szturmem podbijają globalną kulturę. W kampanii wciela się w rolę ambasadorki najnowszych odsłon kultowej torby PAPER, która tej jesieni powraca w nowych kształtach, materiałach i kolorach.

Projekt PAPER, inspirowany archiwami marki oraz japońską awangardą, szybko zdobył status it bag – nieformalnej ikony stylu. Jego miękka, niestrukturalna skóra sprawia, że torba dopasowuje się do każdej stylizacji i okazji, można ją nosić zarówno na ramieniu, jak i w dłoni.

W kolekcji FW25 pojawiły się trzy nowe warianty:

  • PAPER BIKINI – w kolorach limonki, palonej pomarańczy i ciemnego brązu, w rozmiarze XL, by pomieścić wszystko, czego potrzebujesz.
  • PAPER MINI – XXS w błyszczącej skórze, biżuteryjny dodatek na koncert, spacer czy wyjątkowe wydarzenie.
  • PAPER SHOPPER MAXI – reinterpretacja klasycznego modelu w fakturowanej skórze, idealna na jesienne wyjazdy.

Połączenie Akimy i PAPER to duet nie do zatrzymania: aktorka, o której mówi cały świat, i torba, która już stała się ikoną sezonu.

Nowa kolekcja dostępna jest w butikach BIMBA Y LOLA oraz online na bimbaylola.com.

Autor:Michał Lis
