Jak szybko i łatwo stworzyć stronę mobilną

W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne staje się przeglądanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych. Ba! Samo surfowanie po sieci to w sumie już przeszłość – obecnie zakupy czy płatności mobilne to chleb powszedni dla polskich internautów.

Według dostępnych statystyk i raportów w Polsce jest 56,5 mln kart SIM! Oznacza to, że na każdego Polaka przypada 1,5 karty. Ponadto, aż 68 % osób w przedziale wiekowym od 15 do 39 lat posiada smartfona. Dodatkowo eksperci oceniają, że rynek m-commerce w Polsce w roku 2014 wart jest około 1 miliarda (tak, miliarda) złotych. Nasz kraj zajmuje obecnie 3. miejsce w Europie pod względem wzrostu wielkości dochodów z handlu mobilnego. Wyprzedzamy przy tym takie kraje jak Niemcy, Francja czy Włochy.

Na tak szybki rozwój rynku mobilnego ma wpływ kilka czynników. Przede wszystkim konkurencja na rynku telekomunikacyjnym i dostępność smartfonów jest tak duża, że odsetek posiadaczy tych urządzeń rośnie z dnia na dzień. Dodatkowo powszechny dostęp do mobilnego internetu stał się faktem. Operatorzy GSM dodają go w standardzie do abonamentów, co jeszcze 2-3 lata temu nie było wcale oczywiste. Kolejnym argumentem jest to, że telefon mamy zawsze przy sobie i wykonywanie różnych czynności możliwe jest tu i teraz. I ostatni, ale chyba najważniejszy fakt to: korzystanie ze smartfona jest po prostu wygodne.

Wszystkie te informacje są na tyle istotne z punktu widzenia posiadaczy stron internetowych, że marginalizowanie znaczenia ruchu z urządzeń mobilnych (nie tylko smartfonów, ale także tabletów) byłoby poważnym błędem. Dzisiaj witryny dostosowane do urządzeń mobilnych stały się praktycznie niezbędne, jeśli chcemy maksymalizować zyski z internetu. Warto się także zastanowić nad tym, jacy są użytkownicy mobilni, ponieważ różnią się oni od „zwykłych” internautów. Są niecierpliwi, wymagają znacznie szybszego dostępu do informacji i chcą mieć możliwość błyskawicznego zamówienia produktu lub kontaktu z firmą za pomocą kilku kliknięć.

Ciekawą odpowiedzią na te potrzeby jest Kreator Stron Mobilnych w 1&1. 1&1 Internet to jedna z największych firm hostingowych na świecie, a Kreator Stron Mobilnych został przygotowany dla polskich użytkowników przy współpracy z liderem rynku mobile, amerykańską firmą go.Mobi. Stworzenie strony w kreatorze jest niezwykle proste. Nie wymaga wiedzy programistycznej i technicznej, a cały proces sprowadza się do ustawiania i przesuwania odpowiednich obiektów na stronie. W ten sposób dopasowujemy projekt według swojego uznania pod względem wizualnym, a także wybieramy preferowane funkcje, które chcemy umieścić na swojej witrynie mobilnej.

Poniżej demonstrujemy, jak łatwo stworzyć mobilną stronę WWW za pomocą narzędzia 1&1 Kreator Stron Mobilnych.

Na początku musimy zdecydować, czy tworzymy stronę mobilną od podstaw czy w oparciu o istniejącą „klasyczną” wersję witryny. Oba sposoby są dobre, jednak na bazie klasycznej strony nie zawsze mamy kontrolę nad każdym aspektem wersji mobilnej. Inteligentny „robot” zawarty w oprogramowaniu sprawdzi naszą stronę i wygeneruje jej wersję mobilną, którą też możemy edytować. Tworzenie witryny mobilnej „od podstaw” jest jednak efektywniejsze, ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób ograniczani.

W pierwszych fazach projektowania system prosi o podanie lub weryfikacje swoich danych. Możemy także wgrać własne logo, podać linki społecznościowe oraz oczywiście podstawowe dane teleadresowe. Ważnym elementem jest też wybór branży, ponieważ projekt strony będzie dopasowany graficznie (np. obrazki) i merytorycznie (np. układ menu) do naszej sfery działalności.

Kolejnym ważnym krokiem jest wybór projektu. Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt szablonów zróżnicowanych pod względem grafiki, kolorystyki czy układu. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście po wyborze projektu mamy także możliwość dopasowania go do własnych potrzeb, np. poprzez zmianę kolorów, wyglądu ikon, czy dodanie opisów – dla każdego coś miłego!

Wystarczy spojrzeć na różnorodność funkcji dostępnych w narzędziu, aby przekonać się, że przy tworzeniu wymarzonej strony ogranicza nas tylko i wyłącznie własna wyobraźnia! Możemy dodać moduł „ oddzwoń”, możliwość rezerwacji wizyty, a nawet prowadzić prosty e-sklep. Istotnym elementem jest też prosta i szybka integracja z Google Maps – podajemy adres i gotowe!



Gdy już stwierdzimy, że nasza strona jest gotowa, możemy w prosty sposób sprawdzić jak prezentuje się na urządzeniach mobilnych wyposażonych w różne system operacyjne – iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry OS czy Symbian. Jest to bardzo ważne, ponieważ różne systemy posiadają różne przeglądarki, które inaczej wyświetlają strony mobilne – podobnie jak w przypadku klasycznych stron internetowych.

Funkcjonalna strona mobilna to olbrzymie wyróżnienie, a, jak widać, stworzenie takiej strony wcale nie jest skomplikowane. Jeżeli chcesz być innowatorem, lubisz ciekawe gadżety i nowinki technologiczne to 1&1 Kreator Stron Mobilnych jest zdecydowanie dla Ciebie.