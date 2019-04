Czy warto brać pożyczkę na remont?

Sezon wiosenny to okres, który sprzyja przeprowadzaniu remontów. I Ty planujesz metamorfozę mieszkania? Sprawdź, czy warto z tego tytułu zadłużać się w firmie pozabankowej.

Remont to zawsze kosztowna inwestycja, dlatego Polacy generalną modernizację mieszkania przeprowadzają najczęściej raz na kilka lat. Przeszkodą jest zwykle brak oszczędności – większość osób nie planuje domowego budżetu, wybiegając w daleką przyszłość. Nie oznacza to jednak, że muszą rezygnować z planowanych prac – mogą zaciągnąć pożyczkę pozabankową. Takie rozwiązanie cieszy się sporą popularnością.

Pożyczka na remont – za i przeciw

Zwolenników pożyczki na remont mieszkania jest tyle samo, co jej przeciwników. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o słuszność zaciągania zobowiązania na ten cel. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Dla jednych osób wsparcie finansowe to jedyny sposób na metamorfozę mieszkania, które wymaga generalnego remontu.

Na pożyczkę zdecyduj się, gdy:

– w najbliższym czasie nie będziesz mieć większego zastrzyku gotówki,

– potrzebujesz sporej kwoty – większej niż np. 8000 zł,

– oszczędności masz zgromadzone na lokacie, która jeszcze trwa.

Upewnij się przy tym, że jesteś w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie wstrzymaj się z wnioskowaniem o pożyczkę do momentu, gdy Twoja sytuacja finansowa unormuje się.

Pożyczka na remont mieszkania – jak wybrać dobrą ofertę?

Planujesz zaciągnąć pożyczkę na remont mieszkania? Pośpiech jest złym doradcą, dlatego nie decyduj się na przypadkową ofertę. Porównaj dostępne rozwiązania – dzięki temu wybierzesz produkt najbardziej odpowiadający na Twoje potrzeby i oczekiwania.

Aby szybko i wygodnie przeanalizować oferty pożyczkowe, skorzystaj z serwisu porównywarkowego, takiego jak np. https://sowafinansowa.pl/. Weź przy tym pod uwagę między innymi takie aspekty jak:

– wysokość miesięcznej raty – dopasuj ją do swojego budżetu,

– RRSO – im niższe, tym niższa całkowita kwota do spłaty,

– okres spłaty – niech będzie dostosowany do możliwości finansowych,

– dodatkowe wymagania – chodzi np. o konkretną formę zatrudnienia, wiek pożyczkobiorcy.

Im więcej parametrów porównasz, tym bardziej dopasowaną pożyczkę na remont mieszkania zaciągniesz.

Artykuł sponsorowany