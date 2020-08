Jabra Elite 45h – dłuższa żywotność baterii i szybsze ładowanie

W tym miesiącu pojawi się w sprzedaży w Polsce długo oczekiwany nauszny zestaw słuchawkowy Jabra Elite 45h. Jabra Elite 45h wyposażono w baterię o dłuższej żywotności oraz bardziej wydajną funkcję ultraszybkiego ładowania.

Podczas tegorocznych targów CES Jabra, lider w dziedzinie komunikacji i rozwiązań biurowych dla firm, zaprezentowała najlepsze w swojej klasie bezprzewodowe słuchawki nauszne*. Finalnie żywotność baterii w zestawie Elite 45h wynosi aż do 50 godzin na jednym ładowaniu (początkowo zakładano, że czas ten wyniesie do 40 godzin na jednym ładowaniu), a funkcja ultraszybkiego 15-minutowego ładowania pozwala na 10 godzin pracy urządzenia (czas ten został wydłużony aż o 2 godziny).

Jabra Elite 45h zostały zaprojektowane jako najlepszy zestaw słuchawkowy w kategorii cenowej poniżej 100 Euro. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia zdobywanego na przestrzeni dziesięcioleci oraz technologii audio siostrzanej firmy GN Hearing (producenta światowej klasy aparatów słuchowych), Jabra stworzyła funkcję MySound, która przenosi użytkownika na zupełnie inny poziom doznań muzycznych. Dostęp do MySound możliwy jest za pomocą dedykowanej aplikacji Sound+, w której użytkownik ma możliwość wykonania testu słuchu. Na podstawie otrzymanych danych MySound kalibruje słuchawki, aby zaoferować naprawdę spersonalizowane ustawienia dźwięku, dostosowane do każdego indywidualnego profilu słuchowego użytkownika**.

Najważniejsze cechy i specyfikacja:

Do 50 godzin pracy na baterii (na jednym ładowaniu)

Ultraszybkie ładowanie – 10 godzin w 15 minut

Duży głośnik 40 mm zapewnia doskonałe wrażenia muzyczne

Możliwość zoptymalizowania wrażeń muzycznych na podstawie indywidualnego profilu słuchowego dzięki MySound

Lekkie i przenośne, ważą zaledwie 160 g

Pojedyncze złożenie pozwala na ułożenie słuchawek płasko, dzięki czemu łatwo mieszczą się w torbie

Obsługują Bluetooth 5.0 dla doskonałej jakości połączeń

Technologia podwójnego mikrofonu zapewnia krystalicznie czyste połączenia nawet w hałaśliwym otoczeniu

Dostęp do Amazon Alexa, Siri i Google Assistant za dotknięciem jednego przycisku

Konfigurowalny korektor muzyki dostępny w aplikacji Jabra Sound +

Jabra stale dąży do poprawy wydajności swoich urządzeń poprzez wprowadzanie aktualizacji oprogramowania i ustawień, jak również zapewniając weryfikację wydajności rozwiązań przez osoby/firmy niezależne. Połączenie tego charakterystycznego dla Jabra podejścia, istotnych ulepszeń w oprogramowaniu firmowym oraz zewnętrznych testów sprawiło, że w modelu Jabra Elite 45h udało się w znaczący sposób wydłużyć żywotność baterii w stosunku do pierwotnych założeń. Słuchawki te dostępne będą już wkrótce w wybranych sklepach detalicznych, rekomendowana cena rynkowa to 429,99 zł.

* słuchawki nauszne w cenie (MSRP) poniżej 100 Euro

** Wymagana rejestracja w aplikacji Jabra Sound +