iRobot x Anna Halarewicz – gdy technologia i sztuka łączą siły w szczytnym celu

iRobot zaprezentował jedyną w swoim rodzaju wersję robota odkurzającego Roomba s9+. Urządzenie wraz ze stacją dokującą zostało ozdobione odręcznymi grafikami polskiej ilustratorki – Anny Halarewicz. Jest to druga tego typu akcja przeprowadzona w Polsce przez amerykańskiego pioniera domowej robotyki. Podobnie jak w zeszłym roku niezwykły robot odkurzający zostanie przekazany na licytację, z której środki trafią na cele charytatywne.

iRobot x Anna Halarewicz

iRobot jest producentem najpopularniejszych robotów sprzątających na świecie. Odkąd firma została założona 30 lat temu, przyświeca jej cel tworzenia produktów, które niosą ludziom realną pomoc. W Polsce od 2019 roku, za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora – spółki DLF – iRobot pomaga również w inny sposób. Wówczas światło dzienne ujrzała idea współpracy marki z polskimi artystami. Tworzą oni wyjątkowe wersje produktów marki iRobot, które przekazywane są na aukcję wspierającą największą akcję charytatywną w Polsce. W pierwszej edycji kolaboracji „iRobot x …” wizja iRobota Roomba i7+ autorstwa Mateusza Sudy spotkała się z doskonałym przyjęciem i została zlicytowana za kwotę przekraczającą siedem tysięcy złotych, tj. więcej niż dwukrotność ceny sklepowej.

W 2020 roku organizator akcji do współpracy zaprosił niezwykle cenioną ilustratorkę modową – Annę Halarewicz. Rozwinięciu uległa również formuła akcji, bowiem na efekt końcowy wpływ mieli fani marki iRobot w Polsce. Dostali oni możliwość głosowania w mediach społecznościowych firmy na jedną z trzech propozycji autorki. Jak sama tłumaczy:

„Przedstawiłam trzy projekty dając też szansę odbiorcom, aby sami zdecydowali, który projekt najbardziej przypadł im do gustu. Przyznam, że wizja, która zwyciężyła była dla mnie sporym wyzwaniem. Wszystko to przez linearyzm grafiki, który implikował konieczność skupienia się na szczegółach.”

Anna Halarewicz w swoich pracach stawia na wizerunek kobiet oraz emocji, które im towarzyszą. Z tego powodu wizja iRobota Roomba s9+ autorstwa ilustratorki stanowi kolejne rozmyślania nad płcią piękną. Dopełnieniem projektu iRobot x Halarewicz są – artystyczna sesja fotograficzna autorstwa Arkadiusza Budkiewicza oraz materiał filmowy, za który odpowiada Konrad Koterba.

iRobot Roomba s9+

Jest to najnowszy model w ofercie amerykańskiego pioniera domowej robotyki. Posiada istny arsenał rozwiązań, które wynoszą efektywność na wyższy poziom. Można wymienić tu np. sensor 3D, który stale analizuje to, co znajduje się przed robotem, by jeszcze lepiej odpowiadać na warunki otoczenia i efektywniej sprzątać w rogach. Ponadto wyposażono go w wymienny, wysoce-efektywny filtr, który zamknie w zbiorniku robota 99 procent cząsteczek pleśni, pyłków i alergenów roztoczy kurzu. Niezwykle wygodnym, również dla alergików, rozwiązaniem jest stacja Clean Base, która znajduje się na wyposażeniu standardowym iRobota Roomba s9+. Dzięki niej można zapomnieć o opróżnianiu zbiornika robota na długie tygodnie, ponieważ zebrane zabrudzenia są automatycznie zasysane do instalowanego w stacji worka.

iAdapt 3.0 – pod tym kryptonimem kryje się ogrom wygody dla użytkownika i efektywność poruszania się. Technologia ta odpowiada za nawigację iRobota Roomba s9+ w pomieszczeniach. Pod względem wygody obsługi ważna jest opatentowana technologia Imprint Smart Mapping. Dzięki niej Roomba zna rozkład mieszkania, co pozwala na lepsze dopasowanie harmonogramu pracy robota do naszych potrzeb – możemy np. wykluczyć sypialnię z planu odkurzania w sobotni czy niedzielny poranek. Produkty iRobot są stale rozwijane, włącznie z aplikacją na urządzenia mobilne. Dzięki nowej platformie Genius, apka iRobot HOME oddała w ręce użytkowników nowe możliwości. Za jej pośrednictwem roboty z systemem iAdapt 3.0 są w stanie rozpoznać poszczególne meble, abyśmy mogli wysłać je do pracy tylko w ich okolicy. To tylko ułamek możliwości, które dają iRoboty do potęgi Genius.

Za projekt iRobot x Halarewicz odpowiadają: