iRobot Roomba Max 705 Combo wkracza na salony

Czy można pokochać robota sprzątającego? Jeśli miałby to być iRobot Roomba Max 705 Combo – zdecydowanie tak. Nie dlatego, że błyszczy jak nowy gadżet z przyszłości, ale dlatego, że realnie zmienia codzienność. Czyszczenie podłóg? Mopowanie? Opróżnianie pojemnika? Zapomnij. Max 705 Combo wie, kiedy, co i jak posprzątać. A potem sam się wyczyści. Serio.

Perfekcja bez wysiłku

Nowy model iRobota to coś więcej niż odkurzacz. To najbardziej zaawansowany robot 2w1 w historii marki – odkurza i mopuje z precyzją, która zawstydza człowieka. Z mocą 13 000 Pa i zestawem szczotek (2 główne gumowe, 2 boczne) bez trudu usuwa kurz, sierść i drobne zabrudzenia z każdego rodzaju podłogi. Ale to dopiero początek.

Kluczowy element to PowerSpin – nowy wałek mopujący, który obraca się 200 razy na minutę, skutecznie szorując nawet zaschnięte plamy. Działa z ciepłą wodą i – co istotne – czyści się w trakcie pracy i po każdym cyklu. Do tego współpracuje z technologią SmartScrub, która intensyfikuje czyszczenie, gdy robot natrafi na trudniejsze zabrudzenia.

W praktyce? Możesz mieć dzieci, psa i jasne panele – a i tak zapomnieć, że kiedyś szorowałeś coś ręcznie.

Przestrzeń pod kontrolą

Czystość to jedno. Inteligencja – drugie. Roomba Max 705 Combo korzysta z systemu LiDAR ClearView Pro, który tworzy dokładne mapy 3D i rozpoznaje pomieszczenia z niemal chirurgiczną precyzją. Dzięki PrecisionVision AI robot nie tylko omija przeszkody (jak skarpetki, kable czy niespodzianki po pupilu), ale też wie, co jest plamą suchą, a co mokrą – i odpowiednio dobiera tryb pracy. To jak mieć osobistego pomocnika z wbudowaną intuicją.

AutoWash: stacja, która robi wszystko

Stacja dokująca AutoWash to absolutny game changer. Sama opróżnia pojemnik na brud – nawet przez 75 dni nie musisz zaglądać do wnętrza robota. Sama dozuje płyn do mopowania. Sama pierze wałek ciepłą wodą, suszy go gorącym powietrzem i dba o czystość całego systemu.

W efekcie możesz nie sprzątać i nie „doglądać” robota przez 8 tygodni. Bez dolewania wody, bez wyjmowania wałka, bez żadnych ceregieli.

Personalizacja i sterowanie głosowe

Nowa aplikacja Roomba Home pozwala dostosować wszystkie parametry – od poziomu ssania (cztery opcje), przez intensywność mopowania (trzy poziomy), aż po wyznaczenie stref, wokół których robot ma się szczególnie postarać – np. wokół stołu jadalnego. Możesz zaplanować harmonogram, a dzięki funkcji analizy zabrudzeń w czasie rzeczywistym robot sam ustali priorytety i zoptymalizuje trasę sprzątania.

Oczywiście, nie musisz nawet sięgać po telefon – wystarczy, że powiesz „Alexa, posprzątaj kuchnię” albo „Siri, uruchom robota” i… już.

Elegancja, która pasuje do wnętrza

Technologia technologią, ale wygląd też ma znaczenie. Roomba Max 705 Combo oraz stacja AutoWash są dostępne w dwóch kolorach – klasycznej czerni i nowoczesnej bieli. Ich minimalistyczny, elegancki design sprawia, że z łatwością wtapiają się w każde wnętrze – od skandynawskiego po industrialne. To nie tylko sprzęt AGD, ale element wystroju.

Roomba Max 705 Combo to definicja nowoczesnego komfortu. Nie odkurzasz. Nie mopujesz. Nie czyścisz robota. Nie myślisz o sprzątaniu. On robi to za ciebie. A ty możesz w tym czasie robić cokolwiek innego. Albo… po prostu nic.

