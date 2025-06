Właściciele zwierząt wydają więcej na roboty sprzątające

Dom pełen sierści to codzienność milionów opiekunów zwierząt – nic dziwnego, że właśnie oni są skłonni wydać więcej na urządzenia, które pomagają utrzymać porządek. Jak pokazuje najnowsze badanie zlecone przez Anker Innovations, producenta robotów sprzątających eufy, właściciele psów i kotów odkurzają częściej i intensywniej, a przy tym chętniej inwestują w nowoczesne technologie do sprzątania.

Sprzątają więcej i płacą więcej – wszystko przez pupila

Z badania wynika, że opiekunowie czworonogów tygodniowo odkurzają średnio 41 minut – o 8 minut dłużej niż osoby bez zwierząt. Podobna różnica pojawia się w przypadku mopowania (29 minut wobec 25). Co trzeci właściciel pupila odkurza codziennie, a aż 16% również codziennie mopuje podłogi – ponad dwa razy częściej niż osoby nieposiadające zwierząt.

Potrzeba czystości przekłada się na gotowość do inwestowania w wygodne rozwiązania. Średnia kwota, jaką właściciele psów i kotów są skłonni przeznaczyć na robota sprzątającego, to 1 074 PLN – aż o 18% więcej niż w przypadku pozostałych badanych (908 PLN). Co ciekawe, ponad połowa ankietowanych z tej grupy jest gotowa zapłacić za robota ponad 1 000 PLN, a 23% – nawet 2 000 PLN lub więcej.

Roboty nie tylko ułatwiają życie – stają się niezbędne

Jak pokazuje raport, 35% właścicieli zwierząt już posiada robota sprzątającego, a aż 70% z nich korzysta z niego regularnie. Co więcej, 94% opiekunów czworonogów ocenia te urządzenia jako przydatne – nic więc dziwnego, że rynek robotów coraz mocniej odpowiada na potrzeby tej grupy.

Nowa generacja eufy Omni – stworzone z myślą o domach ze zwierzętami

W odpowiedzi na potrzeby właścicieli psów i kotów marka eufy wprowadza dwa nowe modele robotów sprzątających: Omni E25 i E28. Oba urządzenia oferują imponującą moc ssania aż 20 000 Pa, co oznacza skuteczne usuwanie sierści, kurzu i innych zabrudzeń zarówno z podłóg twardych, jak i z dywanów.

System HydroJet dba o czystość mopów już podczas pracy, a technologia AI.See umożliwia rozpoznawanie i omijanie ponad 200 typów przeszkód – od zabawek po miski i legowiska. Nowe szczotki DuoSpiral minimalizują ryzyko plątania się sierści, a ramię CornerRover skutecznie sprząta narożniki i wzdłuż ścian – tam, gdzie gromadzi się najwięcej zabrudzeń.

Omni E28 – z odłączanym odkurzaczem ręcznym

Model Omni E28 wyróżnia się dodatkowo pierwszym na rynku odłączanym odkurzaczem ręcznym zintegrowanym ze stacją dokującą. To rozwiązanie, które pozwala szybko posprzątać kanapę, fotele, schody czy wnętrze samochodu – bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu.

Pełna automatyzacja i wygodna przedsprzedaż

Wbudowana stacja dokująca obsługuje nie tylko ładowanie, ale też automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, mycie i suszenie mopów oraz uzupełnianie wody i detergentu. Dzięki temu roboty eufy Omni E25 i E28 niemal całkowicie eliminują potrzebę ręcznej obsługi.

Oba modele są już dostępne w przedsprzedaży na eufy.com – kupujący mogą zarejestrować się po unikalny kod rabatowy obniżający cenę nawet o 710 PLN. Promocja obowiązuje również na Allegro (modele: E25 Omni oraz Omni E28), a regularna sprzedaż rusza 22 czerwca 2025 r. w największych sieciach z elektroniką.