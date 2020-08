iRobot Genius – sztuczna inteligencja dla robotów sprzątających

Roboty Roomba i Braava są całkiem inteligentne – potrafią one zapamiętywać pomieszczenia, samodzielnie opróżniać pojemniki i współpracować między sobą. Teraz iRobot uzupełni swoje produkty o aktualizację iRobot Genius , dzięki której sprzęt będzie jeszcze płynniej poruszał się po domu.

Aktualizacja dostępna będzie w nowej wersji aplikacji iRobot HOME, która ma trafić do App Store i Sklepu Play już dzisiaj. Po pierwsze, umożliwi ona stworzenie inteligentnego harmonogramu czyszczenia – przykładowo, robot zacznie pracę, gdy otrzyma sygnał, że opuściliśmy dom. Źródłem tej informacji może być na przykład kamerka bezpieczeństwa lub inteligentny zamek. Aplikacja będzie także proponowała zmiany w harmonogramie sprzątania w zależności od przyzwyczajeń użytkownika i czynników związanych z porą roku. Funkcja ta trafi do wszystkich robotów z modułem Wi-fi.



Urządzenia wyposażone w obsługę Inteligentnych Map Imprint – Roomba i7/i7+, s9+ i Braava jet m6 – otrzymają dodatkowo umiejętność rozpoznawania konkretnych punktów. Dzięki temu możliwe będzie wysłanie robota do posprzątania konkretnego punktu, na przykład dookoła kanapy w salonie lub pod łóżkiem w sypialni. Stosowną komendę wydamy poprzez aplikację lub głosowo, prosząc o to Alexę lub Asystenta Google. Ponadto iRobot Genius będzie wykrywał miejsca, w których urządzenie często się blokuje, i proponował ustawienie ich jako stref zakazanych dla robota.



Aktualizacja wciela w życie ideę marki iRobot, która zakłada, że to roboty mają wpasowywać się w nasz tryb życia, a nie my w cykl pracy urządzeń. Inteligentna analiza przyzwyczajeń użytkownika ma zachęcić więcej osób do korzystania z funkcji harmonogramu pracy.