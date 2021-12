Zimowa Wyprzedaż w PlayStation Store

W wirze świątecznych przygotowań, nie możemy zapominać także o prezentach. Jeśli nie znalazłeś jeszcze idealnego upominku dla wyjątkowych graczy w twoim życiu (lub dla siebie), zajrzyj do PlayStation Store, gdzie właśnie rozpoczyna się fantastyczna wyprzedaż.

W trakcie akcji promocyjnej, ceny największych hitów na PlayStation 4 i PlayStation 5 zostaną obniżone o nawet 75%. Zimowa Wyprzedaż obejmuje różne tytuły, od gier sportowych po wspaniałe, rodzinne produkcje. Przykładowo, FIFA 22 w wersji na PS4, dostępna będzie w cenie 150 PLN zamiast 300 PLN. Na PS5, futbolowe emocje będą kosztowały nas natomiast 210 PLN (standardowo: 350 PLN). W promocji kupimy także NBA 2K22 i inne gry sportowe.

Sporo emocji czeka także miłośników gier akcji. Najnowsza odsłona Far Cry będzie tańsza o 40%, zarówno w edycji podstawowej (174 PLN), jak i w pełni „wypasionej” Ultimate Edition, pełnej ekskluzywnych dodatków i wyposażenia (288 PLN). Promocją objęty został także rewelacyjny Deathloop, dostępny w cenie od 145 PLN.

Miłośnicy rodzinnego grania mogą podarować najmłodszym przepiękną przygodówkę Ratchet & Clank: Rift Apart, która na pewno ich zafascynuje. Gra kosztuje 255 PLN zamiast 339 PLN. Nieco starsze dzieciaki, polubią lajtową wariację na temat Soulsów zatytułowaną Kena: Bridge of Spirits, ślicznie animowaną i udźwiękowioną.

Zimowa Wyprzedaż rozpoczęła się 22 grudnia i będzie trwała do 19 stycznia 2022 roku. Promocją objętych jest ponad 1800 tytułów, od tegorocznych hitów po klasyki i evergreeny z poprzednich lat. To idealna okazja, by nadrobić gamingowe zaległości i dodać do swojej biblioteki mnóstwo fantastycznych gier.