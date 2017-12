Kierowcy Ubera z ubezpieczeniem?

Korzystając z Ubera i podobnych mu usług akceptujemy pewne ryzyka, które nie pojawiłyby się u droższej i bardziej sformalizowanej konkurencji. Możemy trafić na kierowcę, który nie do końca będzie orientował się w topografii miasta lub na takiego, którego samochód będzie niewygodny dla wysokich osób. Ponadto gdy podczas podróży Uberem dojdzie do wypadku, znacznie trudniej jest nam dochodzić swoich praw niż działoby się to w przypadku korporacji taksówkarskiej, zaś niezależni kierowcy nie mają dostępu do służbowych pakietów ubezpieczeń.

Sytuacja ta ma już niedługo zmienić się we Francji. Uber podpisał bowiem porozumienie z francuską firmą ubezpieczeniową AXA, na mocy którego wszyscy kierowcy pasażerscy i dostawczy pracujący dla niezależnego przewoźnika otrzymają pakiet ubezpieczeń od wypadków. Pakiet dostępny będzie od jesieni i, co najlepsze, każdy pracownik otrzyma go za darmo. Ubezpieczenie obejmowało będzie mniej więcej standardowy zakres NNW, chociaż nie wiadomo jeszcze, czy pokrywać będzie pełne koszty rehabilitacji i powrotu do zdrowia, czy jedynie wydatki związane z hospitalizacją.

Jakie ma to znaczenie dla Polaków i polskiego rynku pracy? Cóż, na pewno należy zauważyć trend zapewniania dodatkowych benefitów pracownikom niezależnym. Płatny pakiet ubezpieczeń jest dostępny dla kierowców Ubera w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Być może polityka Ubera dotycząca bezpieczeństwa kierowców rozszerzy się na kolejne kraje, a nawet pojawi się również w Polsce.