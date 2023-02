Inteligentne oszczędności w domu

Inteligentne urządzenia mogą wprowadzić do twojego domowego ekosystemu prawdziwe oszczędności. Ale których z nich naprawdę potrzebujesz?

Oświetlenie

Jeśli jest jedna zaleta kryzysu związanego z kosztami życia, to jest nią fakt, że ojcowie na całym świecie zostali usprawiedliwieni w swojej misji, aby nikt nigdy nie zostawił włączonego światła w pustym pokoju. Oświetlenie odpowiada za kilkanaście procent średniego zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe i regularnie spada.

Najskuteczniejszą zmianą oświetlenia, jaką możesz wprowadzić, jest wymiana lamp halogenowych na diody LED, które zwykle zużywają o 75% mniej energii. Dzisiejsze ciepłe, białe są o wiele ładniejsze niż niebieskie żarówki reflektorów, które pierwsze trafiły na rynek, a inteligentne żarówki oferują również wiele wspaniałych opcji kolorystycznych. Technologia LED rozszerza również opcje oświetlenia o produkty takie jak taśmy świetlne i energooszczędne oświetlenie dekoracyjne.

Oczywiście wiąże się to z kosztami, a w przypadku niektórych systemów oświetleniowych, takich jak starsze oprawy sprzed GU10, mogą również wystąpić problemy z kompatybilnością. Ale teraz znajdziesz inteligentne oświetlenie LED do wszelkiego rodzaju opraw: nie tylko bagnetowe i duże żarówki wkręcane, ale także żarówki świecowe, reflektory punktowe, żarówki typu filament i nie tylko.

Ważnym graczem na rynku inteligentnego oświetlenia jest TP-Link, ale Trådfri IKEI też robi swoje, Govee oferuje świetne, niedrogie opcje, a wiele świateł innych firm współpracuje z HomeKit, Alexą i Google Home. Uważaj jednak na LIFX: w ubiegłym roku trafił on pod zarząd komisaryczny i chociaż nowy właściciel, Feit Electric, obiecuje wspierać istniejące urządzenia i wprowadzać nowe produkty w tym roku, rozsądne może być wybranie innej platformy, chyba że trafisz na naprawdę świetne ceny.

Z inteligentnymi światłami LED możesz użyć wielu metod, aby zmniejszyć zużycie energii: wchodzą w to oczywiście timery, ale także czujniki ruchu do włączania i wyłączania światła oraz geofencing, który automatycznie wyłącza wszystko, gdy wychodzisz z domu. Możesz także tworzyć sceny za pomocą aplikacji inteligentnego oświetlenia i stosować je w wielu pokojach, lub przygotowywać polecenia, które wyłączają wszystko.

Podczas gdy aplikacje na różne platformy różnią się – aplikacja Tapo jest subiektywnie najładniejsza, podczas gdy IKEA Home Smart jest najprostsza, a Govee Home raczej zuchwała – kluczem tutaj jest kompatybilność z wybraną platformą inteligentnego domu. Dzięki temu możesz uwzględnić swoje światła w większym obrazie inteligentnego domu, na przykład umożliwiając sterowanie światłami Tapo i Trådfri. aplikacji Home firmy Apple.

Kompatybilność różni się w zależności od platformy. Innr współpracuje ze wszystkimi głównymi platformami, w tym Samsung SmartThings, ale nie z HomeKit firmy Apple; Trådfri współpracuje z Alexą, HomeKit i Google Home; a Govee i Tapo z Alexą i Google Home.

1/ NANOLEAF LINES STARTER KIT

Nanoleaf Lines to modułowe listwy świetlne, które możesz dowolnie ze sobą łączyć, tworząc własny układ, który będzie odpowiadał twoim potrzebom. Zmieniające się kolory światła zapewnią odpowiednią atmosferę na każdą okazję. To świetne rozwiązania w pokoju gracza, a także podczas oglądania filmów. Zestaw startowy zawiera 15 listew oraz kontroler, przy pomocy którego można sterować całym oświetleniem, kompatybilnym ze wszystkimi asystentami i systemami inteligentnego domu. 1 299 PLN

2/ IKEA TRÅDFRI/DIRIGERA

Jeśli zaczynasz swój inteligenty dom od zera, dobrze rozważ zakup starej wersji bramki Trådfri. Lepszym pomysłem może się okazać nowy zaawansowany hub o nazwie Dirigera z komunikacją Wi-Fi, Zigbee i Thread. Produkt ten otworzy ci również drogę do nowego standardu Matter, który szturmem opanowuje świat. IKEA obecnie nie oferuje żarówek RGB, ale dzięki obsłudze Matter będziesz mógł połączyć z mostkiem każde inne źródło światła obsługujące ten standard. 279 PLN (Dirigera)

3/ GOVEE H6072 LYRA

Ta elegancko zaprojektowana, minimalistyczna lampa podłogowa zapewnia rozproszone oświetlenie, tworząc zapierające dech w piersiach otoczenie w domowej przestrzeni życiowej. Smukły kontur i efektowna projekcja 16 milionów kolorów oraz bieli o poziomie ciepła 2 200 – 6 500 k zbudują atmosferę do spotkań, oglądania filmów lub relaksu. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi ustawić można jeden z trybów muzycznych, w którym światło tańczy w rytm muzyki. 799 PLN

4/ TP-LINK TAPO L930-5

Taśma LED Smart Wi-Fi ze zmiennym kolorem o długości 5 metrów. Jest odporna na warunki atmosferyczne, więc można ją wykorzystać do ozdobienia budynku na zewnątrz oraz do stworzenia magicznej atmosfery w ogrodzie, na tarasie lub balkonie. Pozwala na zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB, mogąc na jednym pasku uzyskać jednocześnie wiele kolorów. Dostosowanie ustawień może dać zarówno efekt delikatnego blasku, jak i dyskotekową feerię barw. 269 PLN

Ogrzewanie

Jeśli poważnie myślisz o oszczędzaniu energii, zacząć możesz np. od ogrzewania. Istnieją trzy czynniki, które możesz kontrolować, a inteligentne urządzenia mogą zwiększyć jego wydajność.

Pierwszym i najbardziej oczywistym jest temperatura. Inteligentny termostat może ustawić dokładną temperaturę i wyłączyć ogrzewanie, gdy zostanie osiągnięta, ale niektóre idą dalej: inteligentne zawory grzejnikowe, takie jak Hive, Tado i Netatmo, potrafią rozpoznać nagły spadek temperatury, na przykład gdy ktoś otwiera okna i obniża temperaturę w tym konkretnym pomieszczeniu.

Te inteligentne zawory mogą również zapewnić, że nie będziesz ogrzewać pustych pomieszczeń. Standardowe zawory termostatyczne umożliwiają ustawienie maksymalnej temperatury, ale to wszystko, co oferują. Inteligentne zawory grzejnikowe mogą ograniczyć działanie, gdy dany pokój nie potrzebuje ciepła, więc na przykład, jeśli wszyscy siedzą w salonie, nie ma potrzeby włączania ogrzewania w pustych sypialniach czy kuchni. Możesz tworzyć różne harmonogramy dla różnych pomieszczeń i dokładnie ustawiać temperaturę, zamiast wybierać liczbę z przedziału od 1 do 5.

Po trzecie, inteligentne termostaty zapewniają, że ogrzewasz tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Standardowe termostaty nie są inteligentne i nagrzewają się do określonej temperatury w określonym czasie, nawet jeśli świeci słońce i nikogo nie ma w domu. Inteligentne termostaty mogą korzystać z wykrywania ruchu lub usług lokalizacyjnych telefonu, aby wiedzieć, czy jesteś na miejscu; termostaty Nest i Tado mogą również sprawdzać prognozę pogody, aby upewnić się, że nie włączasz ogrzewania w cieplejsze dni. Nest może również nauczyć się twoich procedur, aby przewidzieć, kiedy będziesz i nie będziesz potrzebować ogrzewania.

Należy zauważyć, że inteligentne ogrzewanie to inwestycja długoterminowa: reklamowe twierdzenia, że zaoszczędzisz konkretne kwoty na rachunku za ogrzewanie, opierają się na bardzo nierealistycznych przypadkach użycia. W rzeczywistości jednak na inwestycji odzyskasz od kilku do kilkunastu procent w skali roku.

Oprócz integracji z samym domem – inteligentne termostaty Tado, Hive i Honeywell współpracują z Google, HomeKit i Alexą, podczas gdy Nest nie łączy się obecnie z HomeKit firmy Apple. Należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden problem ze zgodnością: twój kocioł. Nie każdy inteligentny termostat działa z każdym kotłem, dlatego ważne jest, aby sprawdzić to przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wszyscy producenci inteligentnych termostatów mają obszerne wytyczne online.

1/ AQARA E1

Głowica termostatyczna, dzięki której w prosty sposób można sterować grzejnikami w domu. Możliwe jest tworzenie inteligentnych scenariuszy, które maksymalizują wydajność. Ponadto korzysta z zalet Zigbee 3.0 i Matter. Z Aqara E1 można odbierać odczyty temperatury bezpośrednio z podłączonego czujnika temperatury i wilgotności Aqara, nawet w HomeKit. Termostat Aqara E1 wyłączy ogrzewanie w przypadku wykrycia otwartych drzwi lub okien. 249 PLN

2/ NETATMO THERMOSTAT

Modułowe urządzenie, którego części można dokupować. Sam termostat kompatybilny jest z kotłami olejowymi, gazowymi oraz opalanymi drewnem. Sterowanie może odbywać się za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Termostat można przymocować do ściany lub umieścić w dowolnym miejscu i przenosić. Urządzenie uczy się nawyków użytkownika i odpowiednio dostosowuje temperaturę w pomieszczeniach. Sprzęt umożliwia tworzenie harmonogramów. 849 PLN

3/ NEST SMART THERMOSTAT

Google Nest to najładniejszy z inteligentnych termostatów z wbudowanym wykrywaniem ruchu, możliwością sprawdzenia prognozy pogody i odpowiedniej zmiany harmonogramu ogrzewania oraz możliwością nauczenia się procedur, aby uniknąć marnowania energii. Nest współpracuje z Google i Alexą, ale w przeciwieństwie do konkurencji nie obsługuje natywnie HomeKit firmy Apple, chociaż można obejść to ograniczenie. 1 159 PLN

4/ TADO SMART THERMOSTAT

Inteligentny termostat Tado może sprawdzić prognozę pogody i dostosować harmonogram ogrzewania, a jego aplikacja oferuje klasyczne planowanie zarządzania ciepłem. Jego oferta obejmuje inteligentne zawory grzejnikowe, sterowanie klimatyzacją oraz, za niewielką miesięczną opłatą, wykrywanie otwartych okien i usługi lokalizacyjne oparte na telefonie, aby ogrzać dom, gdy jesteś poza nim i w drodze. Współpracuje ze wszystkimi systemami. 949 PLN

Energia

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków za energię jest inteligentny licznik energii. Oznacza to przede wszystkim, że twój dostawca prądu nie będzie cię obciążał większą opłatą niż za faktyczne zużycie. Urządzenie pozwoli ci także obniżyć koszty, przekazując informacje zwrotne na temat wykorzystania energii w czasie rzeczywistym. Najbardziej dramatycznym tego przykładem jest włączenie czajnika elektrycznego, w którym to momencie wskazówka wzbija się do czerwonego poziomu. Wyświetlacz inteligentnego licznika to także dobry sposób pokazywania dzieciom energii, którą marnują, zostawiając włączone urządzenia i światła.

Problem z inteligentnymi licznikami polega na tym, że mają wiedzę, ale nie są w stanie z nią same nic zrobić. Mogą ostrzegać przed nadmiernym zużyciem energii, ale od ciebie zależy, czy coś z tym poczniesz. I tu właśnie pojawiają się inteligentne wtyczki. Zapewniają one znacznie większą kontrolę nad tym, co zużywa energię w domu i mogą odciąć zasilanie urządzeń, które w przeciwnym razie zużywałyby energię w trybie gotowości.

Mądrze jest zarazem traktować artykuły o wyłączaniu zbędnych urządzeń z dużą dozą ostrożności. Niektóre publikacje mówią, że wyłączanie telewizora, zamiast zostawiania go w trybie czuwania, oznacza oszczędność rzędu 100 PLN rocznie. Jednak nie dotyczy to LED-ów i OLED-ów, które są bardziej energooszczędne. Oglądanie 55-calowego telewizora Sony Bravia LED 2021 przez 1 000 godzin przy obecnych cenach energii kosztuje około 100 PLN; jego tryb gotowości 0,5 W kosztowałby około 20 PLN rocznie. Roczny koszt działania 32-calowego telewizora LED w trybie gotowości wynosi mniej niż 10 PLN, a konsoli do gier około 13 PLN.

Osiągniesz większe oszczędności dzięki urządzeniom takim jak zmywarki i pralki, które mają tryby Eco. Te programy trwają dłużej, ale wykorzystują niższe temperatury, zwykle zmniejszając zużycie energii o około 30%. To realnie może się przełożyć na, powiedzmy, 160 PLN rocznie.

Podobnie jak w przypadku innych ekosystemów inteligentnego domu, istnieje tutaj wiele platform: Apple HomeKit, Amazon Alexa, Philips Hue i Google Nest. Zazwyczaj opcje Amazona są najbardziej przystępne cenowo, ale są też niedrogie opcje dla wszystkich ekosystemów. W chwili pisania tego tekstu, można uzyskać dobrej jakości inteligentne wtyczki od dobrych marek za mniej niż 50 PLN i oczywiście jedna wtyczka może znajdować się między gniazdkiem a pełną listwą zasilającą, aby wyłączać wiele urządzeń jednocześnie. Przekonasz się również, że produkty inteligentnego domu, takie jak inteligentne wtyczki, są zawsze przecenione podczas wydarzeń wyprzedażowych.

1/ TP-LINK TAPO P300

Listwa zasilająca wyposażona w trzy gniazdka, a także port USB-C, zapewniający 18 W mocy i dwa porty USB-A wyposażone w funkcje szybkiego ładowania QC 3.0. Każde gniazdko ma swoją indywidualną diodę LED, wskazującą stan zasilania. Indywidualnie gniazdkami sterować można za pomocą aplikacji Apple Home lub Siri. Kabel zasilający ma długość 1,5 m, obudowa jest ognioodporna, a elementy wewnętrzne zapewniają zarówno ochronę przed przeciążeniem, jak i przegrzaniem. 209 PLN

2/ TP-LINK TAPO P100

Dzięki zaawansowanym funkcjom Tapo P100 można tworzyć tygodniowe harmonogramy pracy urządzeń i z wyprzedzeniem decydować o włączeniu czy wyłączeniu sprzętu, również zdalnie. Obsługa odbywa się za pomocą aplikacji Tapo. Zgodność z Asystentem Google oraz Amazon Alexą pozwala też na wygodne sterowanie głosowe. Domownicy mogą współdzielić uprawnienia dostępu i wspólnie zarządzać urządzeniem. Małe rozmiary nie blokują dostępu do innych gniazdek. 65 PLN

3/ GNIAZDKO AQARA SMART

Aqara Smart zamieni niemal każde tradycyjne urządzenie w nowoczesny gadżet. Dzięki bezprzewodowej łączności gniazdko wysyła sygnał do aplikacji w telefonie, dając informację o tym, czy urządzenie jest włączone. W takiej sytuacji możesz je wyłączyć zdalnie lub zaprogramować harmonogram. Oprócz sterowania telefonem lub kostką możesz również zarządzać nim głosowo. Do poprawnego działania gniazdka wymagana jest Centralka Aqara (do nabycia osobno). 139 PLN

4/ GNIAZDO ZDALNEGO STEROWANIA IKEA TRÅDFRI

Za pomocą tego gniazda zdalnego sterowania zamienisz dowolną lampę lub urządzenie, które już posiadasz w inteligentny produkt. Wyjdź z domu ze spokojem, wiedząc, że żelazko zostało wyłączone. Użyj aplikacji IKEA Home Smart lub pilota, aby włączać i wyłączać gniazdko, ustawiać timer, a także przyciemniać światła, regulować rolety i głośniki, sterować pomieszczeniami, definiować i zaplanować sceny, czy podłączyć do asystentów głosowych. 59 PLN