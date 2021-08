Intel zapowiada gamingowe karty graficzne z serii Arc

Intel zapowiadał stworzenie gamingowych układów graficznych już od długiego czasu. Chociaż firma ma na koncie szereg udanych kart zintegrowanych, na przykład z serii Iris Plus i Xe, nie są one przystosowane do odpalania większości nowoczesnych tytułów. Już wkrótce w ofercie producenta pojawią się jednak układy Arc, stworzone z myślą o graczach.

Intel Arc oparta będzie na architekturze Intel XE HPG, wykorzystywanej w najnowszej linii zintegrowanych kart. Układy pierwszej generacji będą obsługiwały ray-tracing, DirectX 12 Ultimate oraz technologię super-samplingu podobną do DLSS – ta ostatnia ma być obsługiwana przez dedykowaną sztuczną inteligencję. Taka specyfikacja daje im możliwość rywalizowania z podobnie wyposażonymi produktami Nvidii i AMD. Układy od Intela mają jeszcze jednego asa w rękawie – firma na pewno zadba o ich ścisłą integrację i płynną współpracę z procesorami Core, co również będzie miało wpływ na wydajność komputera.



W początkowych stadiach prac, linia Intel Arc nosiła kryptonim DG2, ale producent w końcu zdecydował się na publiczne zaprezentowanie jej oficjalnej nazwy i loga. Poznaliśmy także robocze nazewnictwo kilku pierwszych generacji, mocno zainspirowane stylistyką fantasy: na rynek jako pierwszy trafi Alchemist, zaś kolejne odsłony noszą nazwy Battlemage, Celestial i Druid.



Intel obiecuje, że więcej informacji na temat pierwszego układu z serii Arc poznamy przed końcem bieżącego roku, a na razie mogliśmy zobaczyć go w akcji na krótkim klipie. Karta nie miała problemów z obsługą tytułów takich, jak Forza Horizon 4, Mount and Blade: Bannerlord czy remasteru Crysisa. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, „Alchemik” pojawi się w sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku.