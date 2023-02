Intel Extreme Masters 2023 

Po trzech latach pandemicznej przerwy organizatorzy Intel Extreme Masters mogli zaprosić fanów gamingu do wnętrza katowickiego Spodka, aby wspólnie śledzić finały rozgrywek m.in. w Counter-Strike: Global Offensive i StarCraft II. Nie zabrakło firmowych stoisk, na których prezentowane były komputery, laptopy czy gamingowe akcesoria. Całemu wydarzeniu podobnie jak w ubiegłych latach towarzyszyła wyjątkowa atmosfera z wieloma atrakcjami przygotowanymi dla odwiedzających – od konkursów i quizów, pokazów cosplay, po ekspozycje ekstremalnie podkręconych PC.

Jednym z największych stoisk i jednocześnie najgłośniejszą strefą była ta przygotowana przez Lenovo Legion. Podczas trzech targowych dni na odwiedzających czekały stanowiska do ogrania Rocket League, Call of Duty czy Fortnite; przygotowane były konkursy z nagrodami, nie zabrakło gości specjalnych oraz produktów z serii Lenovo Legion, które gracze mogli nie tylko przetestować, ale także kupić w przygotowanych specjalnie na IEM cenach. Podczas zamkniętego pokazu w Katowicach dziennikarze mieli okazję poznać najnowsze laptopy gamingowe z serii Legion 8. generacji – modele Pro 7i oraz Pro 5i. Oba wyposażone są w najnowsze procesory Intel Core 13. generacji oraz układy GPU do laptopów NVIDIA GeForce RTX z serii 40 czyli maszyny, które mogą wykorzystywać zarówno profesjonalni zawodnicy e-sportowi, jak i gracze oczekujący maksymalnej wydajności podczas każdej rozgrywki.

Lenovo Legion Pro 7i zachwyca nie tylko osiągami, ale również designem.

Strefa sprzętu: Lenovo Legion

Lenovo Legion Pro 7i wyróżnia zastosowanie nowego układu sprzętowego LA-2Q AI, który zasila Lenovo AI Engine+ i monitoruje wydajność urządzenia oraz dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym do zmaksymalizowania zadań. Gracze docenią niesamowitą dokładność kolorów dzięki fabrycznie skalibrowanemu wyświetlaczowi X-Rite Pantone Certified Lenovo PureSight Gaming. Dodatkowe atuty, czyli HDR i wysoka dokładność kolorów pozwalają na odwzorowanie każdego szczegółu, bez względu na to, jak jasne lub ciemne jest aktualnie wyświetlane środowisko w grze. Udogodnieniem jest pełnowymiarowa klawiatura TrueStrike z klawiszami numerycznymi i dużym touchpadem z Mylaru, a także wymiennymi nakładkami na klawisze. Klawiatura ma w pełni konfigurowalne oświetlenie RGB na klawisze zasilane przez Lenovo Spectrum oraz przedni pasek świetlny, które tworzą niesamowitą atmosferę podczas gry. Istotnym, z punktu widzenia gamera, jest zastosowanie nowej generacji chłodzenia – pełna komora parowa (dla modeli z RTX 4080 i RTX 4090) wspierana przez system Legion Coldfront 5.0 zwiększa pojemność cieplną urządzenia aż o 35 W. Dzięki temu Lenovo Legion Pro 7i jest w stanie wykorzystać maksymalną moc płynącą z najnowszych układów NVIDIA GeForce RTX z serii 40.

Emocje sięgały zenitu, a organizatorzy oprawą świetlną i efektami specjalnymi podgrzewali atmosferę.

Lenovo Legion Pro 5i otrzymał nowy układ LA1 AI. Jest on odpowiedzialny za monitoring wydajności i dostosowanie ustawień w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować obsługę w grach. Podobnie jak Lenovo Legion Pro 7i korzysta z maszynowego uczenia się, do udoskonalania swoich możliwości. Laptopy z serii Lenovo Legion wyposażone są w pojemne akumulatory – 99,99 Whr w przypadku 7i oraz 80 Whr dla 5i. Pozwalają one na długie korzystanie z komputera, niezależnie od tego, gdzie będziemy pracować lub chcieli uruchomić ulubioną grę. Dodatkowo technologia Super Rapid Charge, dzięki obsłudze ładowania przez USB-C o mocy do 140 W, zapewnia ładowanie baterii od 0 do 80% w zaledwie 30 minut. Ponadto Smart Battery wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zachować pojemność baterii i ograniczyć jej zużycie. Rozwiązania te powodują, że laptopy Lenovo Legion są w stanie pracować jeszcze dłużej na pojedynczym naładowaniu akumulatora.

Lenovo Legion przygotowało mnóstwo gier i zabaw dla odwiedzających IEM 2023.

Lenovo organizowało również swoje relacje z trwających rozgrywek.

Czym jest IEM bez cosplayu?

Można było również spotkać profesjonalnych graczy, których zwykle podziwiamy na naszych ekranach.

Turniej mistrzów

Główną atrakcją Intel Extreme Masters są rokrocznie finały rozgrywek w Counter-Strike: Global Offensive i StarCraft II. Ta najbardziej widowiskowa część imprezy gromadzi największe rzesze fanów nie tylko profesjonalnego e-sportu, ale także amatorów gamingu. Na olbrzymich ekranach widzowie mogą podziwiać zmagania gladiatorów usadowionych na scenie. I choć jest to biletowana część imprezy, frekwencja była olbrzymia, a kibice zostali w pełni zaspokojeni przez zawodników walczących o tytuł Mistrza Świata ESL Pro Tour oraz nagrody o łącznej wartości okrągłego miliona dolarów. Do tegorocznych finałów dostały się 24 zespoły z całego świata. Rywalizacja CS:GO była bardzo zacięta, a potyczki od fazy play off oraz sam finał w katowickim Spodku to już rozgrywka na najwyższym poziomie. Emocje sięgały zenitu, a organizatorzy oprawą świetlną i efektami specjalnymi podgrzewali atmosferę. Jeśli można porównać ten rodzaj rozrywki – na finałowym starciu można było poczuć się jak na piłkarskim meczu najlepszych drużyn lub Super Bowl. Najważniejszy pojedynek stoczyły zespoły Heroic i G2 Esports, ale tytuł ESL Pro Tour powędrował dodrugiej z nich. Tym samym zawodnicy G2 Esports oficjalnie wkroczyli do Hall of Hereoes i po raz pierwszy w historii dołączą do mistrzowskiego grona wygrawerowanego na legendarnym pucharze.

Jeśli chcesz mieć laptop, który podoła najbardziej wymagającym zadaniom – Lenovo Legion będzie najlepszym wyborem

Finał rozgrywek StarCraft II odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nieopodal Spodka. W szranki stanęło 36 zawodników, którzy walczyli o tytuł Mistrza Świata i nagrody o łącznej puli pół miliona dolarów. Najbardziej wymagające potyczki widzowie mogli obserwować w finale między przedstawicielami Chin i Japonii, a grali ze sobą: Li „Oliveira” Peinan i Cho „Maru” Seong-ju. Mimo wielu zwrotów akcji, dość niespodziewanie tytuł zdobył ten pierwszy. Przed przystąpieniem do turnieju był to zawodnik notowany na 20. miejscu w światowym rankingu EPT 22/23 i nigdy nie wygrał żadnego międzynarodowego turnieju poza Chinami. Jak podkreślali zgodnie obserwatorzy, rozpoczął tym samym nowy rozdział swojej e-sportowej kariery.

StarCraft II nadal przyciąga wierną rzeszę fanów.

Panie również miały szansę zawalczyć w swoim turnieju CS:GO.

Intel Extreme Masters niemal od samego początku jest synonimem doskonale zorganizowanej imprezy gamingowej na światowym poziomie. Tegoroczne targi przyciągnęły setki tysięcy fanów nie tylko profesjonalnego e-sportu, ale także entuzjastów tej rozrywki. Dużą zasługą sukcesu tej edycji byli sponsorzy oraz partnerzy wspierający to wydarzenie, które na 3 dni zamieniło stolicę Górnego Śląska w prawdziwe epicentrum gamingowego uniwersum. Każdy, kto przybył do Spodka mógł nie tylko pograć w ulubione lub zupełnie nowe tytuły, ale także poznać premierowe sprzęty, które, nie ma co ukrywać, przyczyniają się do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników i czerpania radości z godzin spędzonych z wirtualnymi bohaterami. Atmosfera panująca podczas finałów rozgrywek, możliwość rozmów z innymi graczami, ale także wymiana doświadczeń i wiedzy na temat poszczególnych gier wpływają na to, że tuż po zamknięciu drzwi i wypuszczeniu ostatniego uczestnika, od razu pojawiają się pytania o przyszłoroczną edycję.

Oprawa imprezy stała na światowym poziomie.

Najlepszą drużyną CS:GO IEM 2023 okazała się ekipa G2 Esports.

Gaming czeka ewolucja, a nie rewolucja

John Miedema (Director of Product and Business Development Management EMEA w Lenovo) w rozmowie z redaktorem Michałem Lisem.

Jak oceniasz IEM 2023?

To jest fantastyczne wydarzenie. Jesteśmy w centrum gamingowego świata, w którym ludzie są uśmiechnięci, z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem śledzą to, co dzieje się na scenie, ale także w strefach producentów i widzę tutaj nie tylko profesjonalnych graczy, ale także entuzjastów, którzy kochają gry. IEM to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że Lenovo jest jego częścią.

Porozmawiajmy o sprzęcie i atrakcyjności nowych modeli z serii Pro 7i i Pro 5i.

To wyjątkowe maszyny, stworzone bez kompromisów – gracze otrzymują wszystko to, czego potrzebują i czego chcą – wysokiej jakości komponenty, które przekładają się na doskonałą wydajność, chłodzenie poprawiające osiągi czy dodatkowe wyposażenie pozwalające na jeszcze przyjemniejszą rozgrywkę. Oczywiście nowości nie są dedykowane tylko dla profesjonalistów, zawodników e-sportu, ale także dla graczy, którzy od swojego sprzętu oczekują niezawodności, ale też radości z każdej rozgrywki. Przeszkodą w nabyciu tych laptopów może być ich cena, ale wykorzystaliśmy najlepsze dostępne technologie, aby stworzyć sprzęt, który będzie odpowiadał potrzebom graczy. Zatem jeśli chcesz mieć laptop, który podoła najbardziej wymagającym zadaniom – Lenovo Legion będzie najlepszym wyborem.

Czy tańszy musi oznaczać gorszy? Lenovo Legion Pro 5i udowadnia, że zdecydowanie nie!

Co jest najważniejszą cechą serii Pro 7i i Pro 5i? Na czym skupiliście się podczas projektowania?

Zdecydowanie jest to wydajność. Następnie najlepsze w swoich kategoriach komponenty, chłodzenie, współczynnik TDP – wszystkie te elementy zestawione razem powodują, że urządzenie pracuje na wysokim poziomie i przekłada się na radość z jego korzystania, nie tylko podczas grania w gry.

Czy laptopy mają przewagę nad PC? Czy użytkownicy rezygnują z budowy PC na rzecz zakupu laptopa?

O tak. Pokazała to pandemia i konieczność pracowania, uczenia się z domu i korzystania z wszelkich domowych rozrywek. Jeśli niemal z dnia na dzień potrzebujesz, raz jeszcze to podkreślę, wydajnej maszyny, to tylko część użytkowników będzie chciała upgradować swój sprzęt, zdecydowana większość, będzie chciała go po prostu mieć. Dlatego też wykorzystując doskonałe komponenty dostarczamy klientom najwyższej jakości urządzenie, z którego możesz korzystać w pracy, używać do nauki z dziećmi, a także do oglądania filmów w serwisach streamingowych czy grania. I tutaj pewna ciekawostka – kiedy musieliśmy zostać w domu i nie było co robić, wiele osób zaczęło lub wróciło do grania w gry i to oni najbardziej potrzebowali wydajnego, supermocnego sprzętu.

Lenovo Legion Pro 7i – marzenie każdego gracza.

Jaką widzisz przyszłość dla gamingu, sprzętu gamingowego?

Będzie to ewolucja, a nie rewolucja – krok po kroku wyznaczą ją sami gracze. Gdyż to użytkownicy będą chcieli osiągać coraz lepsze wyniki w grach, a my jako producent sprzętu powinniśmy sprostać tym oczekiwaniom i dostarczać urządzenia pod każdym względem pozwalające im te cele osiągać. Bez względu na to czy mówimy o mocarnych procesorach, kartach graficznych, akcesoriach czy samym wyglądzie laptopów gamingowych.