Instagram ułatwi odzyskiwanie straconego konta

Utrata kontroli nad swoim profilem w mediach społecznościowych to niekomfortowa sytuacja, która może przysporzyć wielu problemów, także w procesie jego odzyskiwania. Instagram testuje właśnie nowe funkcje pomagające użytkownikowi na powrót przejąć profil.

Do tej pory w procesie odzyskiwania konta były wykorzystywane obecny adres mailowy i telefon – jeśli osoba trzecia przejęła profil (na przykład poprzez wykradnięcie hasła), mogła ona zmienić sposoby uwierzytelniania i w ten sposób zablokować właścicielowi całkowity dostęp do medium. Aby umożliwić łatwe odzyskanie takiego konta, Instagram wprowadza nowy sposób weryfikacji, czyli przesyłanie kodów umożliwiających awaryjne zalogowanie się na adres i telefon podane przy rejestracji profilu. Dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do konta mimo ingerencji hakerów. Wejście na profil w ten sposób automatycznie wyloguje wszystkie inne urządzenia na nim zalogowane, uniemożliwiając osobom trzecim dostęp do danych.

Procedura ta ma ułatwić walkę z coraz częstszymi atakami hakerskimi, które mają na celu wyłudzenie pieniędzy od właścicieli utraconych kont. Hasło i login zostają wykradzione w wyniku ataku phishingowego, na przykład poprzez fałszywą stronę logowania na Instagram. Po zalogowaniu się na konto hakerzy zmieniają kanały, za pomocą których uwierzytelniany jest jego właściciel, i żądają okupu w różnej wysokości. W przypadku bardzo popularnych kont kwoty te sięgają nawet 100 000 USD (ok. 379 000 PLN)!