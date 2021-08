IKEA będzie sprzedawać czystą energię

IKEA coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku smart home – oprócz inteligentnego oświetlenia, w ofercie szwedzkiej firmy znajdziemy także sprzęt audio i zdalnie sterowane rolety, a na niektórych rynkach nawet fotowoltaikę. Teraz sieć planuje sprzedaż… energii elektrycznej.

Inicjatywa IKEA Strömma ruszyła wczoraj. Ma ona postać usługi abonamentowej – po przystąpieniu do programu, użytkownik otrzyma dostęp do energii elektrycznej z certyfikowanego, odnawialnego źródła. Prąd będzie generowany przez elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Abonent dostanie także dostęp do aplikacji mobilnej, w której pojawią się informacje na temat zużycia energii. Opłata miesięczna będzie składała się z kwoty podstawowej i dodatku o wysokości podyktowanej zużyciem prądu.



Subskrypcja Strömma dostępna jest na razie tylko w Szwecji, ale firma planuje rozszerzenie oferty także na inne rynki. Do 2025 roku, energia ze źródeł odnawialnych ma trafić do wszystkich krajów, w których markety IKEA objęte są nadzorem holdingu Ingka Group – czyli większości z nich.



Co ciekawe, w ofercie szwedzkiego giganta znajdziemy także tworzone „pod wymiar” instalacje fotowoltaiczne Solstråle. Są one dostępne na 11 rynkach, w tym polskim, a za ich obsługę techniczną odpowiadają lokalne firmy zajmujące się dystrybucją paneli solarnych. Do zarządzania instalacją służy ta sama aplikacja, która pozwala śledzić zużycie energii elektrycznej w usłudze Strömma. Szwedzcy posiadacze instalacji od IKEA będą już wkrótce mogli sprzedawać swoje nadwyżki prądu do sieci – skorzystają z nich subskrybenci.